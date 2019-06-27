中職／高國輝不在影響長打　富邦消化試合仍排最佳陣容

▲富邦悍將高國輝。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將今年投打戰力均衡，但長打火力是較差，總教練陳連宏認為，高國輝不在，對戰力多少有影響。富邦雖然已無緣上半季冠軍，但最後的4場比賽，他們仍會以最好的戰力應戰，除了藉此備戰下半季，也要一拼全年勝率。

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富邦上半季出賽56場，拿下28勝26敗2和成績，勝率5成19，排名第2。團隊打擊率2成87排名聯盟第2，失分251分、團隊防禦率4.01，都是4隊最佳。

長打方面，富邦上半季至今只有47轟，是4隊最差，少了桃猿23轟，陳連宏認為高國輝缺陣也是原因之一。高國輝今年開季表現不佳，11打數無安打，但到二軍調整過後，4月底回到一軍，27打數敲出8支安打，包含5支二壘安打、1發全壘打，打擊率2成96，長打率0.593。但高國輝5月初因傷勢下二軍，下半季才有辦法歸隊。

上半季富邦還必須與桃猿交手3場，30日與兄弟還有1場保留比賽，共計4場比賽要打，不過不會因為已經無緣上半季冠軍就排出二軍陣容，陳連宏說：「還是一樣排最好的，除非有受傷或需要休息的。」

而富邦27日將石翔宇升上一軍，並讓他擔任先發第7棒、游擊手，陳連宏說：「翔宇上來是因為陳凱倫受傷，前天比賽拉傷鼠蹊部，需要休息5到10天。」