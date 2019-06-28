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中職／提早到球場練習！陳品捷多看球找回好身手

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▲▼富邦悍將,陳品捷。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將陳品捷。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將陳品捷開季表現不佳，但經過二軍調整後，回到一軍找回好身手，現在的他，都會提早到球場練球。面對自己近期的表現，他說：「其實就是多看球、多特打。」

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陳品捷開季前4場比賽、9打數無安打，5月更是連續6場無安打，打擊率低到只有1成36。不過5月11日後陳品捷下二軍，在二軍出賽14場，場場都有安打，打擊率高達4成18，上壘率4成84，長打率0.636。陳品捷說：「在一軍的特打量沒有二軍多，現在就是每天提早到球場，先進行熱身的打擊練習，再接著球隊的練習。」

6月19日陳品捷回到一軍後，出賽5場，8打數4支安打，包含昨（27日）1發全壘打，另外選到6次保送，打擊率高達5成，上壘率7成14。談到27日的全壘打，陳品捷表示，自己賽前狀況不好，所以也是多看球，以上壘為主。近期能選到這麼多保送，他說：「開季狀況比較不好是因為揮了很多壞球，現在盡量不要去追打，讓自己處於弱勢，也能消耗投手球數。」

2017年返台後，陳品捷狀況很好，但接下來2年都不是很順，陳品捷笑說：「第一年就滿順的，第二年時投手會針對我開始改變，所以就是看我改變得快不快，今年就是前所未有的低潮，還是必須想辦法克服。」

好不容易找回好狀況，但接下來要面臨上下半季期間的空閒時間，陳品捷表示，自己在二軍時做了很多重訓，但在一軍比賽較多，比較少重訓，會利用這段休季期間多做，維持自己的狀況。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒陳品捷
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