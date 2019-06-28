美洲盃／梅西返巴西世界盃決賽傷心地　8強對委內瑞拉賽前練點球

▲阿根廷球王梅西 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

阿根廷憑藉在美洲盃小組賽最後一戰以2比0擊退卡達，以積分4分爬上B組第2晉級8強，台灣時間28日凌晨3點將在8強賽對上本屆賽事仍保持不敗的委內瑞拉。這一戰將在巴西馬拉卡納球場舉行，梅西(Lionel Messi)將重返2014年世界盃決賽傷心地，力拚率隊闖入4強。

探戈軍團過去5次在美洲盃碰上委內瑞拉從沒輸過，不僅5戰全勝，還合計攻進28球、僅失3球。這是兩隊第二度在美洲盃淘汰賽交手，前一次得回溯到2016年，阿根廷在8強賽以4比1大勝。不過雙方在今年3月熱身賽碰頭時，阿國以1比3敗給委內瑞拉，該役也是梅西重返國家隊的首戰。

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▲阿根廷前鋒阿奎羅。（圖／CFP）

阿根廷近3次對上委內瑞拉都沒能取勝，僅拿下2平1負，29日的美洲盃8強賽是他們一雪前恥的好機會。值得一提的是，這一戰將在巴西馬拉卡納球場舉行，是藍白軍團5年前痛失世界盃冠軍的傷心地；不過當年23名參戰球員，如今只剩梅西、阿奎羅(Sergio Agüero)和迪瑪利亞(Angel Di Maria)還在國家隊陣中。

前3場小組賽僅靠點球取得1顆進球的梅西，有望在8強賽對委內瑞拉「開火」，近10次對委內瑞拉，他締造了10顆進球，包括攻入4球，送出6次助攻；這次則要力拚帶領阿根廷第11度打入美洲盃4強。《每日體育報》報導，藍白軍團賽前加練了點球。

若是阿根廷能順利取勝，準決賽將強碰地主巴西。另外兩場8強賽，由哥倫比亞對陣挑戰3連霸的智利；烏拉圭則要對決祕魯。

▲阿根廷球王梅西 。（圖／達志影像／美聯社）