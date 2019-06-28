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柯瑞因太完美被討厭　巴恩斯：他破紀錄、擊敗詹皇惹怒對手

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

萌生退意的勇士老將伊古達拉(Andre Iguodala)在今年總冠軍賽期間，曾表示要盡所能保護一哥柯瑞(Stephen Curry)，因為很多球員嫉妒「咖哩」。曾在2017年隨勇士奪冠的退役球星巴恩斯(Matt Barnes)近日也在節目上談到此事，直言柯瑞因為打破無數紀錄還擊敗了詹姆斯(LeBron James)，太過完美而被討厭。

自2012-13賽季甩掉「玻璃腳踝」稱號，柯瑞從2014年率勇士連5年打進總決賽奪得3冠，並2度獲頒年度MVP，保持多項聯盟三分紀錄。正值巔峰的他生涯至今已命中2483顆三分球，與史上第一艾倫(Ray Allen)的2973顆僅差490顆，若能保持健康，過去7季單季都突破200顆三分的他，打破「雷槍」紀錄只是時間問題。

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不過堪稱史上最偉大射手，為聯盟打法帶來革命的柯瑞，似乎沒有得到相應的尊重。灣區悍將格林(Draymond Green)和老將伊古達拉都曾跳出來表示，「咖哩」遭到聯盟其他球員嫉妒；另一位已高掛球鞋的冠軍成員巴恩斯近日也在節目上解釋，為何有些球員會討厭勇士一哥。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

巴恩斯說，「他來到這個聯盟，他是一位天之驕子。他打破了很多紀錄，贏得了總冠軍，還擊敗詹姆斯，他做了很多可能會激怒其他隊的球員或球迷的事，我想這就是他為何沒有得到應有的尊重的原因。」

「他很顯然是史上最棒的射手，我可以感受到人們對這點有些不是滋味。」巴恩斯直言，柯瑞是一個完美的NBA看板人物，但多數時候，當一個人太出色、太完美，可能就會被討厭，而這就是柯瑞遇到的狀況。

▲勇士一哥柯瑞；暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴恩斯
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