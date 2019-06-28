運動雲

>

不斷更新／包林傑單局3次四死送1分　3局富邦2：1桃猿

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

▲陳晨威3上跑回桃猿第1分。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿28日作客挑戰富邦悍將，桃猿推出本土勝投王王溢正掛帥先發，悍將則派出洋左投包林傑（Ryan Bollinger）先發應戰。桃猿朱育賢本季已經繳出20發全壘打，他也正在挑戰半季最多轟的紀錄。1下胡金龍轟出2分砲先馳得點。3上桃猿靠著3個保送、1支安打要到1分。3局，富邦2：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威游擊反彈球遭刺殺，林立二壘滾地遭刺殺，陳俊秀遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，富邦進攻，陳品捷突襲短打形成內野安打，王正棠二壘反彈球野選上壘、跑者遭封殺在二壘前，胡金龍左外野2分打點全壘打，林益全投手正面反彈球遭刺殺，高孝儀三壘滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育左外野二壘安打，朱育賢遭到三振，廖健富二壘滾地遭刺殺、二壘跑者進到三壘，柏納帝那遭到三振。

2局下，富邦進攻，林威廷右外野一壘安打，投手暴投跑者上二壘，申皓瑋遭到三振，石翔宇遭到三振，林宥穎左外野界外飛球遭接殺。

3局上，桃猿進攻，郭嚴文左外野飛球遭接殺，余德龍右外野飛球遭接殺，陳晨威選到四壞保送，林立左外野一壘安打，陳俊秀選到四壞保送形成滿壘，投手暴投三壘跑者回本壘得分，林泓育遭到觸身球保送，朱育賢遭到三振。

王溢正本季13場，戰績7勝1敗，防禦率4.52，WHIP值1.44。目前以7勝暫居本土勝投王，在勝投榜上只落後已經離開中職的索沙1勝。今年遭遇富邦4場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.03。

包林傑本季2場先發，戰績1勝1敗，13局被擊出12支安打，13次三振，5次四壞球，防禦率4.15，WHIP值1.31，今天是首次對戰桃猿。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒一壘手陳俊秀、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒捕手廖健富、七棒右外野手柏納帝那、八棒二壘手郭嚴文、九棒游擊手余德龍。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手陳品捷、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高孝儀、六棒三壘手林威廷、七棒中外野手申皓瑋、八棒游擊手石翔宇、九棒捕手林宥穎。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

中職／身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

王維中三振大谷翔平中心打者連3K　神牽制連續解決天使強打

中職／葉君璋點名江國豪狀元　張泰山喜歡劉基鴻

魯長老暗示雷納德？快艇第6人：為暴龍打球很棒但很快就想回家

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝淑薇首輪對去年4強歐絲塔潘寇

2王柏融一三壘有人　左外野飛球未建功

3找到練方式　張明翔把握一軍機會

4梅西返世界盃決賽傷心地對委內瑞拉

5王柏融讓千賀滉大保送　跑回追平分

熱門新聞

1洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

2球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

3身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

4王維中三振大谷翔平　天使中心打者連3K

5葉總喜歡江國豪　張泰山愛劉基鴻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

代打建功！廖健富右外野方向三分全壘打幫助Lamigo逆轉戰局 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局上

跑過頭啦！黃敬瑋判斷失誤讓壘上跑者回來攻下一分 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

郭阜林發生守備失誤讓打者安全上壘 | 06_26 Lamigo vs 統一 七局上

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366