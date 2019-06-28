不斷更新／包林傑單局3次四死送1分　3局富邦2：1桃猿

▲陳晨威3上跑回桃猿第1分。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿28日作客挑戰富邦悍將，桃猿推出本土勝投王王溢正掛帥先發，悍將則派出洋左投包林傑（Ryan Bollinger）先發應戰。桃猿朱育賢本季已經繳出20發全壘打，他也正在挑戰半季最多轟的紀錄。1下胡金龍轟出2分砲先馳得點。3上桃猿靠著3個保送、1支安打要到1分。3局，富邦2：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威游擊反彈球遭刺殺，林立二壘滾地遭刺殺，陳俊秀遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，富邦進攻，陳品捷突襲短打形成內野安打，王正棠二壘反彈球野選上壘、跑者遭封殺在二壘前，胡金龍左外野2分打點全壘打，林益全投手正面反彈球遭刺殺，高孝儀三壘滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育左外野二壘安打，朱育賢遭到三振，廖健富二壘滾地遭刺殺、二壘跑者進到三壘，柏納帝那遭到三振。

2局下，富邦進攻，林威廷右外野一壘安打，投手暴投跑者上二壘，申皓瑋遭到三振，石翔宇遭到三振，林宥穎左外野界外飛球遭接殺。

3局上，桃猿進攻，郭嚴文左外野飛球遭接殺，余德龍右外野飛球遭接殺，陳晨威選到四壞保送，林立左外野一壘安打，陳俊秀選到四壞保送形成滿壘，投手暴投三壘跑者回本壘得分，林泓育遭到觸身球保送，朱育賢遭到三振。

王溢正本季13場，戰績7勝1敗，防禦率4.52，WHIP值1.44。目前以7勝暫居本土勝投王，在勝投榜上只落後已經離開中職的索沙1勝。今年遭遇富邦4場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.03。

包林傑本季2場先發，戰績1勝1敗，13局被擊出12支安打，13次三振，5次四壞球，防禦率4.15，WHIP值1.31，今天是首次對戰桃猿。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒一壘手陳俊秀、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒捕手廖健富、七棒右外野手柏納帝那、八棒二壘手郭嚴文、九棒游擊手余德龍。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手陳品捷、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高孝儀、六棒三壘手林威廷、七棒中外野手申皓瑋、八棒游擊手石翔宇、九棒捕手林宥穎。