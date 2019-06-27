運動雲

>

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

ETtoday運動雲

▲▼統一獅,總教練黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅總教練黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

統一獅26日打完上半季最後一場比賽，場邊有球迷高喊「黃甘霖下台」，黃甘霖26日賽前還在談著下半季如何振作，結果隔天27日請辭獲准下台，原因恐怕不是身體有狀況那麼單純，但統一獅要在下半季提升戰績，防護不利導致傷兵過多也是需要解決的問題。

獅隊會在上半季戰績不佳，位居最後一名，傷兵過多、洋投一直無法湊齊3人、牛棚崩盤、球員失誤多都是主因之一，這些都是下半季要改善的重點，絕非換了一個總教練就可以解決。

請繼續往下閱讀...

就在這2周，網路上有關統一獅內部不和的傳聞不斷擴散，不管是真是假，但都在球迷間傳開，球迷號召在26日到場抗議要黃甘霖下台負責，球團當天也有防堵，可是仍被球迷佯裝進去，比賽時高喊「黃甘霖下台」。

黃甘霖一定不知道自己隔天27日就要下台，因為在26日賽前還在談論如何在下半季拚出好成績，讓選手休息、7月1日的選秀策略等。

殊料27日統一獅發布：「總教練黃甘霖向球團表示，因近年來身體狀況不佳，想要好好休息。球團考量其身體狀況，同意其請辭總教練，並希望黃甘霖能好好休息。」

轉變不到24小時的時間，黃甘霖下台恐非身體狀況不佳如此簡單，內部一定出了什麼問題，統一獅必須解決不可。

關鍵字： 中華職棒黃甘霖
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

熱門新聞

12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／黃甘霖辭去統一獅總教練　由打擊教練劉育辰代理

杜蘭特跳脫3150萬美元合約　若續約勇士最高5年2.21億美元

中職／崇越留甲組培養人才　暫時不當第6隊

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

讀者回應

﻿

最新新聞

1澳洲主席盃　中華隊1金5銀2銅

2印度羽壇一姊辛度霸氣回應質疑

3球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

4林益全14轟出爐：球隊下半季會不錯

5跆拳大洋洲主席盃　蘇柏亞摘金

熱門新聞

1洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3統一獅戰績不佳　黃甘霖辭去總教練

4杜蘭特跳脫3150萬美元合約

5崇越甲組養人才　暫時不當第6隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

影／探秘「800年不滅神燈」　內蒙成吉思汗陵寫草原傳說

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366