中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

▲統一獅總教練黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

統一獅26日打完上半季最後一場比賽，場邊有球迷高喊「黃甘霖下台」，黃甘霖26日賽前還在談著下半季如何振作，結果隔天27日請辭獲准下台，原因恐怕不是身體有狀況那麼單純，但統一獅要在下半季提升戰績，防護不利導致傷兵過多也是需要解決的問題。

獅隊會在上半季戰績不佳，位居最後一名，傷兵過多、洋投一直無法湊齊3人、牛棚崩盤、球員失誤多都是主因之一，這些都是下半季要改善的重點，絕非換了一個總教練就可以解決。

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就在這2周，網路上有關統一獅內部不和的傳聞不斷擴散，不管是真是假，但都在球迷間傳開，球迷號召在26日到場抗議要黃甘霖下台負責，球團當天也有防堵，可是仍被球迷佯裝進去，比賽時高喊「黃甘霖下台」。

黃甘霖一定不知道自己隔天27日就要下台，因為在26日賽前還在談論如何在下半季拚出好成績，讓選手休息、7月1日的選秀策略等。

殊料27日統一獅發布：「總教練黃甘霖向球團表示，因近年來身體狀況不佳，想要好好休息。球團考量其身體狀況，同意其請辭總教練，並希望黃甘霖能好好休息。」

轉變不到24小時的時間，黃甘霖下台恐非身體狀況不佳如此簡單，內部一定出了什麼問題，統一獅必須解決不可。