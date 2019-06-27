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泳世錦賽／中華隊14人名單出爐　21日出征南韓光州

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▲2019日本公開賽，400公尺混合式B決賽，王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019 FINA光州世錦賽，游泳項目將在21到28日舉行，中華泳隊一共派出14名選手出賽，其中包含拿下日本公開賽台灣歷史首排的吳浚鋒，以及全國分齡打破2項全國紀錄的王星皓，女選手則有林姵彣、黃渼茜兩位全國紀錄保持人。

兩年一度的世錦賽擁有「游泳小奧運」之稱，是國際泳總FINA的最高層級賽事，各國都將派出最頂尖選手出征，有鑒於南韓光州擁有2015年世大運主辦經驗，而拿下第18屆的主辦權。此賽事為2020年東京奧運達標賽事之一，另外也可能是台灣奧運B標選手，中華泳協派遣考量的重要賽事。

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此次中華泳隊由李澄峯、今年世大運帶隊教練王耀偉、黃智勇、張育銘4名教練帶領，林姵彣、黃渼茜、吳浚鋒、林建良、王郁濂、安廷耀、王浩、王星皓、黃國庭、莊沐倫、陳志明、蔡秉融、朱宸平、王冠閎14名選手出賽。

王星皓去年香港公開賽400公尺混合式飆出4分15秒86新全國紀錄，差距2020年東京奧運A標0.02秒，是台灣最接近奧運A標的游泳選手，也是此次唯一達到世錦賽A標選手。6月中的全國分齡賽中，王星皓200公尺混合式2分01秒25打破安廷耀2分01秒34全國紀錄，400公尺自由式也將自己所保持的3分54秒49全國紀錄推進到3分52秒54。

「水道速男」吳浚鋒在6月初的日本公開賽50公尺自由式項目，以22秒21摘下銅牌，是台灣首位在該賽事奪牌的選手，刷新自己所保持的22秒44全國紀錄，而他的目標是要在世錦賽達到22秒01的奧運A標。除了上述兩人，林姵彣、黃渼茜、林建良、安廷耀、黃國庭、莊沐倫、陳志明、朱宸平，各自保有個人全國紀錄。

▲2019日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲吳浚鋒日本公開賽50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 泳世錦賽林姵彣黃渼茜吳浚鋒林建良王郁濂安廷耀王浩王星皓黃國庭莊沐倫陳志明蔡秉融朱宸平王冠閎
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