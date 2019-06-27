泳世錦賽／中華隊14人名單出爐　21日出征南韓光州

▲王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019 FINA光州世錦賽，游泳項目將在21到28日舉行，中華泳隊一共派出14名選手出賽，其中包含拿下日本公開賽台灣歷史首排的吳浚鋒，以及全國分齡打破2項全國紀錄的王星皓，女選手則有林姵彣、黃渼茜兩位全國紀錄保持人。

兩年一度的世錦賽擁有「游泳小奧運」之稱，是國際泳總FINA的最高層級賽事，各國都將派出最頂尖選手出征，有鑒於南韓光州擁有2015年世大運主辦經驗，而拿下第18屆的主辦權。此賽事為2020年東京奧運達標賽事之一，另外也可能是台灣奧運B標選手，中華泳協派遣考量的重要賽事。

請繼續往下閱讀...

此次中華泳隊由李澄峯、今年世大運帶隊教練王耀偉、黃智勇、張育銘4名教練帶領，林姵彣、黃渼茜、吳浚鋒、林建良、王郁濂、安廷耀、王浩、王星皓、黃國庭、莊沐倫、陳志明、蔡秉融、朱宸平、王冠閎14名選手出賽。

王星皓去年香港公開賽400公尺混合式飆出4分15秒86新全國紀錄，差距2020年東京奧運A標0.02秒，是台灣最接近奧運A標的游泳選手，也是此次唯一達到世錦賽A標選手。6月中的全國分齡賽中，王星皓200公尺混合式2分01秒25打破安廷耀2分01秒34全國紀錄，400公尺自由式也將自己所保持的3分54秒49全國紀錄推進到3分52秒54。

「水道速男」吳浚鋒在6月初的日本公開賽50公尺自由式項目，以22秒21摘下銅牌，是台灣首位在該賽事奪牌的選手，刷新自己所保持的22秒44全國紀錄，而他的目標是要在世錦賽達到22秒01的奧運A標。除了上述兩人，林姵彣、黃渼茜、林建良、安廷耀、黃國庭、莊沐倫、陳志明、朱宸平，各自保有個人全國紀錄。

▲吳浚鋒日本公開賽50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）