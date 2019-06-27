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張老師專欄／兩聯盟恢復自家人對壘　爭前三季後賽資格

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▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

經過為期三星期各隊完成交流賽，兩聯盟排名順序有很大更動，各隊只剩最後的40來場未了賽程，勢將全力爭奪前三名季後賽資格，精彩可期，7月12、13日並將還有兩場年度的兩個聯盟明星對抗賽。

今年度日本職棒例行賽於3月29日點燃戰火，各隊在年度143場賽程之中泰半完成70場上下不等賽事，目前央聯由巨人隊脫穎而出稱王，洋聯則由軟銀隊暫居盟主，在交流賽之前的廣島及樂天兩聯盟榜首，目前均退到聯盟第二名，所幸都與稱王球隊勝差不大，那一隊是今年度聯盟盟主，預料仍有一番激戰。

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巨人隊在交流賽戰績是11勝7負名列央聯第三，由於交流賽之前的榜首廣島隊，僅有5勝1和12負，淨輸7場之多，而巨人隊則是淨贏有4場，一來一往巨人隊擁有11場之多優勢，於是巨人隊目前有38勝1和30負累積戰績，而廣島隊則是38勝2和32負戰績，兩隊只有一場勝差而已，有可能隨時搬位，何況巨人隊在交流賽尾聲演出走樣〔3勝3負〕，其實，廣島隊同樣於尾聲也是欲振乏力際遇〔1勝5負〕。廣島隊將於28日起與橫浜隊的3場客場交鋒，交流賽之前兩隊對壘9場，廣島隊是以6勝3負優於橫浜隊，明天起兩隊3連戰，廣島隊能否重回聯盟盟主，相當重要。

陽岱鋼的巨人隊則於29日起與養樂多2連賽，養樂多在交流賽戰績極為不佳〔6勝12負〕，而過去兩隊對抗後，養樂多是以5勝4負領先巨人隊，29起兩場再次相逢，對於巨人隊而言，能否保住王座有莫大關連。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

火腿鬥士隊。（圖／記者季相儒攝）

在洋聯方面，目前軟銀隊係以38勝4和30負戰績，與第二名樂天隊的39勝1和31負係無勝差的緊張局面，28日起假札幌巨蛋球場進行的軟銀與火腿隊3連戰，在火腿隊交流賽表現未致理想之際〔8勝和19負淨輸1場〕，而軟銀隊為11勝2和5負淨贏6場之多，可是兩隊在交流賽之前的8場交鋒中，火腿係以5勝1和2負戰績優於軟銀隊，火腿隊能否在此番3連戰取得地主優勢，與該隊力爭前三名的季後賽資格有關〔目前火腿隊第四名，與第三名西武隊只落後半場勝差而已〕，郭俊麟的西武隊28日起將與近況甚佳，交流賽亞軍的歐力士3連戰，鹿死誰手很難卜定。

至於在交流賽泰半表現未盡理想的旅日諸將，自28日起後半段比賽中必須作最後的衝剌，尤其目前在洋聯打擊排行榜第11位的火腿隊王柏融，更須全力以赴，至少在長打方面必全力發揮，藉以幫助球隊躋身前三名季後賽資格〔目前洋聯第四名〕。另有，巨人隊陽岱鋼目前有的3成02高水平的打擊率，期許監督原辰德不再大小眼，將陽岱鋼列在替補之列，當然，陽岱鋼本身也要盡量減少被三振的際遇，保持在三成打擊率之列架式。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

王柏融。（圖／記者季相儒攝）

此外，樂天隊宋家豪，以及羅德隊左投陳冠宇兩名中繼投手角色，期許球運亨通，奪得更多勝利投手紀錄。另外，在交流賽投球內容還算不錯的郭俊麟，希望今後有更多上場機會，藉能奪取更多勝投，使得明年球季年薪倍增。

茲將28日各場賽程誌下：央聯─ 橫浜對廣島〔橫浜球場〕，洋聯─ 火腿對軟銀〔札幌巨蛋〕；樂天對羅德〔樂天球場〕；西武對歐力士〔西武巨蛋〕，以上均為台灣時間下午五時開賽，惟根據日本氣象報導，本週全日本雨水很多，除了巨蛋球場之外，其餘能否如期比賽，尚在未定之天。

▲▼樂天金鷹與Lamigo桃猿友誼賽和局。（圖／記者林敬旻攝）

樂天金鷹。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 張老師專欄日本職棒日職
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