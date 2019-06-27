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中職／悍將流行音樂節　金曲才女徐佳瑩壓軸登場

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▲徐佳瑩。（圖／悍將提供）

▲徐佳瑩。（圖／悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將下半季精彩主題日活動，由富邦證券G!POP流行音樂節揭開序曲！7/6-7將各邀請2位金曲卡司蒞臨新莊棒球場接力開唱。7/7(日)邀請到第29屆金曲獎最佳國語專輯以及最佳國語女歌手雙料得主，「金曲才女唱將」徐佳瑩擔任開球嘉賓，並且在賽後演唱多首經典創作歌曲，用她天籟般的歌聲嘹亮整座悍將城堡，也為連續二日的G!POP帶來最動人的壓軸表演。

徐佳瑩是華語樂壇中廣受矚目的實力派創作歌手，2010年個人首張專輯《LaLa首張創作專輯》甫推出即入圍六項金曲獎肯定，順利拿下最佳新人獎的徐佳瑩，也成為首位獲金曲獎的「星光」校友。2017年以《是日救星》榮獲第28屆金曲獎最佳單曲製作人獎，一年之後推出個人第五張專輯《心裡學》，同時拿下金曲歌后與最佳國語專輯兩項大獎。

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唱作俱佳的徐佳瑩四度獲得金曲獎肯定，從最佳新人到最佳女歌手、再從最佳單曲製作到年度最佳國語專輯，展現出毋庸置疑的歌唱與創作實力。

發行過五張專輯的徐佳瑩，歌曲多以抒情為主卻不落俗套，總能唱出愛情裡不堪、令人難受的一面，卻又深深療癒歌迷的心，但徐佳瑩溫暖的個性裡時而帶點古靈精怪，常帶給聽眾驚喜多變的曲風。首張個人專輯主打歌《身騎白馬》，巧妙結合了傳統歌仔戲與流行歌曲元素，營造出似曾相似卻又耳目一新的氛圍，成為了LaLa最著名的代表作之一。

7/6-7日富邦證券G!POP流行音樂節是悍將年度最盛大的音樂主題日！今年將由金曲超強卡司帶來精彩的賽後演唱，7/6日賽後由「國台語金曲唱將」蕭煌奇、「幸福歌姬唱將」梁文音接力唱出序曲；7/7日賽後讓「創作才子唱將」謝震廷與「金曲才女唱將」徐佳瑩壓軸登場。主題日內野全區將贈送G!POP演唱會手燈，邀請家人們一起進場參與最熱情的音樂盛會，隨著音樂的旋律擺動，揮出滿場的幸福浪漫藍海。

關鍵字： 徐佳瑩中華職棒富邦悍將
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