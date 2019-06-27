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勇士總冠軍失利第二天　全隊到柯瑞家開派對釋放壓力

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

▲ 總冠軍戰失利後，勇士全隊到柯瑞家開派對釋放壓力。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

本季尋求三連霸的勇士，在接連出現傷兵的情況下，最終在總冠軍賽以2比4敗給了暴龍。只是對於這次的失利，勇士眾將卻沒有就此消沉，彷彿有種如釋重負的感覺，球隊一哥柯瑞(Stephen Curry)在今日受訪時還表示在賽後，全隊都到了自己的家中開了一個派對，討論著這個賽季的旅程。

強勢闖入總冠軍戰的勇士，G1就慘吞敗仗，甚至還被逼到了1比3落後的絕境，更慘的是在G5損失了杜蘭特(Kevin Durant)這名大將，G6連湯普森(Klay Thompson)也重傷退場，最終只能慘遭暴龍擊敗，三連霸的美夢也粉碎，就連下季的戰力也都出現不確定性。儘管賽季以這樣的結果收尾，但勇士全隊上下卻以積極的態度來面對。

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柯瑞表示，「在我們輸掉G6的第二天晚上，全隊都到我家聚會，我們喝了一些葡萄酒，並且享受一些玩樂，然後討論我們所擁有瘋狂的這一年，大家並沒有非常沮喪，這更像是慶祝這個賽季，我們都認為這個過程很特別，也知道球隊不會在這裡止步，有很多人支持我們，還有家人們，所以我們要和他們分享，用積極的態度來面對失敗，這是有幫助的。」

近5年勇士都闖入總冠軍戰，更拿下了3座總冠軍，這段期間勇士也達到過往沒有的高度，但長期處在極高的期待下，對於球員來說有著巨大壓力，這次三連霸失利，卻讓勇士如釋重負。不過下季杜蘭特與湯普森很可能都無法出賽，對於勇士而言是另外一大考驗。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞
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