亞足聯盃／航源踢平大埔終獲首積分　雨中作戰防守大有進步

▲航源主場對上香港大埔 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

航源FC 26日晚間8點迎接2019年亞足聯盃（AFC CUP）最後一場小組賽事，主場再度碰上香港和富大埔，雖然上半場先被進球，不過下半場南韓外援朱益成追平，最終就以1比1踢平，拿下兩年來首個積分。賽後航源總教練陳永盛認為，「能夠拿下這一分，感謝全體球員和隊職員的努力。」

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上半場第24分鐘，大埔陳肇鈞頭鎚進球取得1比0領先，進入下半場，航源改變戰術，雖然下起超大雨，但是頻頻展開攻勢，第65分鐘，大埔解圍球落到朱益成腳下，起腳破門1比1平手，航源多次進攻機會，可惜都差門前一腳，最終雙方就以1比1踢平。

▼朱益成踢進追平分。

雖然未能拿下歷史首勝，不過也拿下連續兩年參賽亞足聯盃的首個積分。賽後陳永盛提到，「今年亞足聯盃的最後一場比賽，本來希望能夠在主場拿下勝利，我們有很多機會，但是門前沒有好好把握，但可喜的是獲得一分積分，感謝全體球員和隊職員的努力。」

航源剛在23日的企甲賽程中，大雨對上台中FUTURO，對於今天也做好了下大雨的準備，陳永盛提到，「像是Jean打後腰位置，搭配游家煌、朱益成的突破能力，上半場希望以海地外援班奇打游擊，下半場改變戰術之後有進步，但可惜未能拿下勝利。」

陳永盛認為，「今年打完的六場賽事中，航源收穫最大的就是防守有很大進步，不過上下半場的最後階段容易掉球，還是需要改進的部分。而亞足聯主客場的規劃，類似歐洲職業化方式，對球員來說是很好的磨練機會，明年如果有機會再參加，我們目標能夠更高。」

而賽前朱益成曾提到，以我們的實力來說，要贏北韓425有困難，但是對上大埔我們很有機會能贏，只要今天能夠有好機會能進球。最終他也踢進追平分幫助球隊拿下首積分，也獲選為MVP，「進球幫助球隊拿下第一分的積分很開心，但如果能贏球更好，不過最後沒有在主場輸球，對航源來說也是比較好的結尾。」

香港總教練李志堅則認為，「兩戰對下來，航源的改變不大，只是有主場優勢，不過可能因為天氣因素沒有發揮全部的實力，我們在上半場的領先沒能夠維持到下半場，主要是天候因素影響表現。」