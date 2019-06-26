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亞足聯盃／航源兩季12戰11敗　最終戰踢平香港冠軍首獲積分

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▲航源戰平香港冠軍大埔。（圖／記者張克銘攝）

▲航源朱益成（左）踢進追平一球。（圖／記者張克銘攝）

記者林育正／台北報導

航源FC連續兩個球季參戰亞足聯盃賽事，遭受北韓、香港等地職業球隊大比分輸球洗禮。來到本季最後一戰，終於在主場台北田徑場靠著南韓外援朱益成的進球，1比1戰平本季香港聯賽冠軍大埔。兩季下來共12場比賽，航源首次不是以輸球收場獲得積分。

開賽前再度下起大雨雙方瞬間形成水球戰，但多數球權仍舊掌握在實力稍佔上風的大埔腳下。來到比賽第24分鐘，大埔陳肇鈞頭鎚進球取得1比0領先。隨後海地外援班奇(Benchy)在中路突然發動滲透傳球，給到前場空檔的邊路游家煌發動快攻，但起腳被守下。

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▲航源戰平香港冠軍大埔。（圖／記者張克銘攝）

▲航源外援班奇。（圖／記者張克銘攝）

隨後游家煌也與班奇展開配合，班奇最後也嘗試自行帶球進攻但沒能造成威脅。在溼滑的草地上奮戰，航源後衛林世凱在一次防守斷球後也滑到場外撞上廣告看板一度倒地不起。航源南韓前鋒朱益成試圖從邊路突破也未果，0比1結束上半場。

下半場比賽開戰，原本趨緩的雨勢又開始落下，65分鐘大埔解圍球落到朱益成腳下，起腳破門1比1平手。下半場因為雨勢過大，球已經無法在場上滾動，整體戰況顯得混亂，沒辦法組織起進攻。朱益成也嘗試遠射等攻勢，但雙方都無法取得進球，終場就以1比1握手言和。

▲航源戰平香港冠軍大埔。（圖／記者張克銘攝）

航源FC為台灣第1支通過亞足聯認證的職業球隊，連續兩個球季成為台灣唯一代表參加亞足聯盃，面對來自東亞地區的職業球隊。上個球季最慘烈一役曾1比6在平壤敗給火炬體育團；本季再次挑戰北韓地獄客場，也被425SC 5比0橫掃，兩個球季3次前往北韓，也是台灣球隊首見。

上季航源6戰全敗，本季客場2比4大埔，主場1比2敗給香港的傑志與勝利擦身而過。這次在大雨中踢平大埔拿下第1分積分，對於球隊和台灣足壇意義重大。

▲航源戰平香港冠軍大埔。（圖／記者張克銘攝）

▲▼航源戰平香港冠軍大埔。（圖／記者張克銘攝）

▲航源戰平香港冠軍大埔。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源FC大埔
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