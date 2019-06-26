暴龍戰勝半殘勇士奪冠打星號？　聖堂射手：我們不在乎

▲勇士冠軍戰有著杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）兩大傷兵。（組圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

暴龍今年擊敗挑戰三連霸的勇士，奪下成軍24年來的首座冠軍，不過因為勇士有著杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）兩名傷兵，也讓不少球迷認為暴龍這一冠需要被打上「星號」。「聖堂射手」格林（Danny Green）接受訪問時回答，「我們一點都不在乎別人怎麼說。」

勇士在冠軍戰中不只有主力杜蘭特、湯普森缺戰沒打，連主力替補中鋒魯尼（Kevon Looney）也曾缺陣或是帶傷硬打，這也讓不少酸葡萄心理的球迷，在暴龍奪冠後見縫插針，直指暴龍這個隊史首冠「純度」不高，是靠著勇士傷兵才撿到的冠軍。

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▲格林也是暴龍奪冠功臣。（圖／達志影像／美聯社）



根據《NBCSports》報導，格林在接受紐約媒體訪問的時候，被問到這個問題時，他一點都不以為然地說，「我們（暴龍全隊）一點都不在乎。」他更強調，「這種東西根本影響不了我們。」

格林是在去年跟著FMVP「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）一起從馬刺被交易來暴龍，儘管在例行賽的貢獻有限，不過到了季後賽他就展現出冠軍經驗的重要性，除了在防守端有著穩定表現外，在冠軍賽G3上，狂飆6顆三分為球隊拿下至關重要的系列賽領先優勢。

▲暴龍今夏最重要的事就是留住FMVP雷納德。（圖／達志影像／美聯社）



贏家本來就不需要在乎別人怎麼說，不過此刻暴龍需要面對的，將是如何留住冠軍陣容，來為下賽季衛冕做努力。暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）受訪時信心十足，「我會把他們都留下來，尤其是雷納德！」