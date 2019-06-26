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光芒不願死守佛州　老闆真心期盼「雙主場」救票房

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▲光芒純品康納球場。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒主場票房排聯盟倒數。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

光芒開季至今打出45勝34敗、勝率5成70佳績，在美聯東區排第2僅次洋基，即便打出漂亮的成績，仍無法吸引球迷進場，加深光芒老闆史騰伯格（Stuart Sternberg）執行「雙主場」的計劃，直言：「我們球隊根本不適合只待在佛羅里達州。」

在美東區強敵環伺下，光芒去年繳出90勝72敗、勝率5成56，不過坦帕灣聖彼德斯堡的球迷不支持，進場人數在大聯盟排名倒數，史騰伯格考慮將一半的主場賽事移至加拿大蒙特婁舉行，這個提案也獲得大聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）的同意。

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「儘管我們在球隊發展和吸引球迷方面取得了成功，但還是遠遠落後其他球隊。」史騰伯格表示，「我們各個經濟層面在大聯盟所有球隊當中，幾乎都是接近墊底或是倒數。」

史騰伯格指出，雙主場的計畫並不會影響坦帕灣，這是期望在坦帕灣保留主場，同時在蒙特婁也有一個主場，一種姐妹市的概念。不過聖彼得堡市長克里斯曼（Rick Kriseman）對此持反對意見。

光芒本季場均進場人數為14,546人，在聯盟排倒數第2僅勝過馬林魚。上個月碰上藍鳥，僅有5786人進場寫下新低。而光芒自1998年進入大聯盟起，就以純品康納球場為主場，合約簽到2027年。若未來採取「雙主場」至蒙特婁比賽，將是多倫多藍鳥後，加拿大第2支美國職棒球隊。

關鍵字： 光芒雙主場
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