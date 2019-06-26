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印尼公開賽／戴資穎首輪碰星國亞青賽季軍　8強可能遇依瑟儂

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽將在7月16日登場，多組台將都有參賽，日前籤表已經出爐，去年女單冠軍的戴資穎，將要力拚衛冕，首戰將要對上新加坡女將楊佳敏；男單一哥周天成首輪則是要對上泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）。

戴資穎在結束5月蘇迪曼盃後的賽事，6月在國訓中心調整狀態，備戰印尼公開賽以及8月的世錦賽，其中印尼公開賽也是他的球后保衛戰，被分在籤表上半，首輪要對上目前世界排名29的楊佳敏，楊佳敏是2017年亞青賽女單季軍，雙方過去未曾交手過。

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戴資穎順利晉級之後，8強有機會遇上好友兼死敵的泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon），4強則可能遭遇日本山口茜或是印度塞娜（Saina Nehwal）。籤表下半部有去年亞軍的大陸陳雨菲、何冰嬌、日本奧原希望以及印度辛度（Pusarla V. Sindhu）。

▼周天成 。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

男單部分，周天成分在籤表上半，首輪對上目前排名29的蘇龐余，雙方交手三次周天成全勝，8強可能遭遇大陸林丹；另一名好手王子維也在上半部，首輪對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），雙方交手五次，王子維2勝略佔下風。

去年男單冠軍的日本球王桃田賢斗、印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）、印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）也都在籤表上半，下半部則有大陸石宇奇、印度斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）、大陸諶龍以及丹麥安賽龍。

台將男雙部分，李洋／王齊麟首輪對上印尼組合Ricky KARANDASUWARDI／Angga PRATAMA，雙方交手僅一次在今年3月，「麟洋配」以直落二勝出，不過次輪將會遭遇大會第三種子的李俊慧／劉雨辰，將是一場硬戰。

盧敬堯／楊博涵首輪則是遇上第七種子的大陸組合韓呈楷／周昊東，雙方交手兩次，盧楊配還未有一勝。廖敏竣／蘇敬恒首輪則是對上印度組合ATTRI Manu／REDDY B. Sumeeth，雙方僅交手一次在去年9月，三局大戰後廖蘇配遭逆轉。

▼麟洋配 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟、李洋,麟洋配 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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