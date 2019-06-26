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航源為台足往職業發展努力　青訓接軌未來朝向專屬品牌

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▲航源FCVS傑志。（圖／記者張克銘攝）

▲航源逐漸打造自己品牌。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／特稿

航源FC作為台灣企業甲級聯賽中，去年成為第一支獲得AFC亞足聯認證的球隊，今年二度叩關亞足聯賽事，不過是在球隊球員、教練的努力，更是全體隊職員的努力，希望能夠開始台灣足球勢必得職業化的先驅，那麼逐漸發展青訓就更重要。

▲航源FC吳榮玨。（圖／記者張克銘攝）

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亞足聯認證中，很重要的俱樂部必須要有青訓，但是台灣的青訓要推行並不是那麼容易，以亞足聯的規定來說，航源的青訓球員必須隸屬于航源，畢竟包括巴薩、皇馬等世界一級球隊，再到南韓、日本等國家，都是採取以俱樂部的形式，打造梯字型的青訓系統，不過台灣的環境有些難度。

因為台灣的青年選手多隸屬於學校，以高中來說，著名的足球強隊惠文高中、花蓮高農、花蓮高中、北門高中等，這些球員很難在加入航源體系，因此在招募上也會增添難度，不過或許能夠採取二軍梯隊的方式，招募來的球員可能並非較頂尖的選手，選用社團選手慢慢培養另一批青年軍，作為人才流動。

▼ 航源連兩季參與亞足聯盃收穫不少心得。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

而這些都是航源正在努力進行的部份，也是有別於其他球隊單純教球等的更重要的一條路，那就是培育屬於自己的人才，未來這些優秀或是有潛力的球員，能夠進入輔大，如高校怪物吳彥澍，將會進入航源體系，未來能開拔更多優秀選手。

另外，為確保在每個年齡層都能夠有代表性的球員，因此在大二或是大三時，航源教練團就會讓年紀輕的球員開始交接隊長磨練，也是一份責任心和使命感的培養。另一方面，經過兩季的亞足聯盃後，航源也開始累積起國外球迷，因此建立屬於自己的專屬品牌也很重要。

▲▼ 亞足聯盃，航源vs傑志 。（圖／記者謝孟儒攝）

航源專屬加油區、應援團、應援歌曲，甚至球衣等周邊販售，如同職棒球隊一樣，這也是必須前打造自己專屬品牌的過程，要讓球迷增多並且提高黏著度，都是勢在必行的事，也是朝向職業球隊很重要的關鍵。像是航源之前作客香港時，就有香港球迷守候餐廳外和機場要求簽名，去年主場賽事香港球迷也有購買航源球衣簽名，連香港記者都很驚訝。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

台灣足球邁向職業化是必須要做的，但怎麼做？如何做？何時做？或許有時候如果其他項目一樣，需要由民間或是企業做起，足球也是一樣，一個球隊的進步也會帶起其他球隊想要進步的空間，那麼才會成為一個良性競爭和循環。

▼ 航源到香港，有香港球迷守候請球員簽名 。（圖／航源FC提供）

▲▼ 航源FC到香港，有香港球迷守候請球員簽名 。（圖／航源FC提供）

關鍵字： 亞足聯盃航源北韓
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