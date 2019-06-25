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中職／楊岱均腦瘤手術順利　桃猿帶球衣一同奮戰拚封王

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▲楊岱均球衣。（圖／記者王真魚攝）

▲楊岱均球衣。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿楊岱均15日在個人IG發文，經過檢查發現腦部有腫瘤，24日傍晚進行第二次腦瘤手術， 手術相當順利，25日已從加護病房轉到一般病房。桃猿正在台南球場對戰統一獅，全力搶勝拚封王，戰友也帶著他的球衣，一同帶他奮戰，好友張閔勛向他喊話：「我們等你回來，繼續一起拚。」

楊岱均進職棒後，近2年視力出現問題，遲遲找不出原因，今年赴醫進一步檢查後，發現腦部有腫瘤，且壓迫到神經，他在個人社群Instagram透露此消息，但也大家不要擔心，他會想辦法戰勝病魔，展現強大意志力重返球場。

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5月份進行第一次手術清除積水，楊岱均昨天第二次動刀移除腦瘤，手術時間花了7小時左右，防護員透露，楊岱均的恢復狀況良好，今天已轉至一般病房，詳細後續狀況會再追蹤。

業餘時期便是好友的張閔勛日前也到醫院陪楊岱均，兩人趁著手術前聊了許久，回顧過往一同拚戰的時刻，張閔勛特別有感觸，「看到他這樣， 心裡真的很難過，自己會想要更爭氣，希望帶著他的力量一起拚。」

在病房待了3個小時多，張閔勛離開之前，特別叮嚀楊岱均，回來之後好好復健，按部就班、別太過急躁，楊岱均帶著笑容回應，「你也要好好的。」張閔勛向媒體表示：「他會比較辛苦，我也鼓勵他，等他回來一起努力，完成想要的目標。」

▲加油，楊岱均。（圖／翻攝自影片）

▲加油，楊岱均。（圖／翻攝自影片）

關鍵字： 中華職棒楊岱均中職統一獅Lamigo桃猿張閔勛
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