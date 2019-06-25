運動雲

>

中職／新人選秀145人創新高　32位國手、33名高中畢業生

ETtoday運動雲

▲新人球員選拔會現場。（圖／中職提供）

▲新人球員選拔會現場。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒新人球員選拔會昨天（24日）報名截止，共有87名好手通過審核，加上測試會獲得推薦的58名選手，合計共145位選手投入今年選拔陣容，參與人數創歷年新高。

145位參加選秀的球員有世大運、U18及U23中華隊資歷的選手，二刀流林安可、台體大王牌投手江國豪、平鎮高中主力投手徐若熙及李承禎、平鎮重砲游擊手劉基鴻、台東體中強打捕手張聖豪都是選拔會中受矚目的人選。

請繼續往下閱讀...

2019中華職棒新人球員選拔會依守備位置區分為投手63名、捕手13名、內野手31名、外野手38名，其中有58人是在新人球員測試會中通過教練推薦參加。

透過國手資歷報名的選手有32位，是去年的兩倍。包含2017年U18世界盃國手郭天信、邱志恆、戴焙麟、朱益生；2018年U23世界盃國手江國豪、吳承諭、林安可、陳良志、魏碩成、蘇俊璋、姚冠瑋、李凱威、張文賢、朱祥麟、李承恩、陳偉宏、戴云真；2019小馬聯盟青棒國手何逸龍、郭玟毅；2019年U18培訓隊羅暐捷等人。

味全龍正式加盟成為第五隊，更加吸引各路好手挑戰台灣棒球最高殿堂。從零開始的組隊，教練團也多次表示會鎖定年輕的學生球員。

今年共有33名高中應屆畢業生參加選秀，其中羅暐捷、曾傳昇及戴焙麟3人則是以國手資歷報名。平鎮高中兩大主力徐若熙及李承禎、平鎮高中隊長劉基鴻更是看管游擊區的重砲打者；台東體中投手黃弘毅具有球速優勢、強打捕手張聖豪也投入今年的選秀。

同樣入選2019年U18中華培訓隊，來自西苑高中的林瑞鈞、投打二刀流岳政華也決定向哥哥岳東華看齊；穀保家商應屆畢業生邱志恆及邱智呈皆具國手資歷，邱智呈追隨舅舅王金勇的腳步挑戰職棒，也是本次選秀受期待的明日之星。

文化大學二刀流林安可一直都深受關注，同校的李凱威可望成為內野的重點戰力，目前就讀大一的郭天信是難得的「三拍子」球員；台體大王牌投手江國豪也是補強戰力的熱門人選，都是具未來性的年輕新戰力。

開南大學吳俊杰去年第8輪獲中信兄弟青睞、國體大投手森榮鴻目前效力於崇越隼鷹，也曾於2016年獲Lamigo桃猿指名、來自台北市興富發成棒隊的蔡瑋泰則於2013年獲兄弟指名，3位具實力的選手選擇今年再戰中華職棒。

2019年新人選拔會於7月1日晚間18時30分假台中好運來洲際宴展中心（舉行，依慣例將開放球迷現場觀禮，當天將於17時開始發放觀禮入場券，限額200位。不能親臨現場的球迷朋友也無須擔心，透過Eleven Sports有線電視台、MOD、OTT平台以及CPBL TV都能同步收看。

▲019新人球員選拔會名單。（圖／中職提供）

▲019新人球員選拔會名單。（圖／中職提供）

▲2019新人球員選拔會名單。（圖／中職提供）

關鍵字： 中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

中職直播／富邦悍將爭冠背水一戰　伍鐸的去留生存戰

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一局局有攻勢　4局獅4：1猿

2萊福力自亂陣腳掉分　4局中信4：2富邦

3猿拚封王關鍵時刻　蘇俊羽升一軍

433位高中畢業生選秀　打破中職紀錄

5羅錦龍轉任中繼　新角色重新出發

熱門新聞

1味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3史卓曼樂意被交易洋基

4富邦悍將背水一戰　伍鐸的去留生存戰

5歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

Passion Sisters為女孩日帶來精彩活力四色的開場熱舞表演！ | 06_23 富邦 vs 兄弟 賽前

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366