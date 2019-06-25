中職／新人選秀145人創新高　32位國手、33名高中畢業生

▲新人球員選拔會現場。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒新人球員選拔會昨天（24日）報名截止，共有87名好手通過審核，加上測試會獲得推薦的58名選手，合計共145位選手投入今年選拔陣容，參與人數創歷年新高。

145位參加選秀的球員有世大運、U18及U23中華隊資歷的選手，二刀流林安可、台體大王牌投手江國豪、平鎮高中主力投手徐若熙及李承禎、平鎮重砲游擊手劉基鴻、台東體中強打捕手張聖豪都是選拔會中受矚目的人選。

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2019中華職棒新人球員選拔會依守備位置區分為投手63名、捕手13名、內野手31名、外野手38名，其中有58人是在新人球員測試會中通過教練推薦參加。

透過國手資歷報名的選手有32位，是去年的兩倍。包含2017年U18世界盃國手郭天信、邱志恆、戴焙麟、朱益生；2018年U23世界盃國手江國豪、吳承諭、林安可、陳良志、魏碩成、蘇俊璋、姚冠瑋、李凱威、張文賢、朱祥麟、李承恩、陳偉宏、戴云真；2019小馬聯盟青棒國手何逸龍、郭玟毅；2019年U18培訓隊羅暐捷等人。

味全龍正式加盟成為第五隊，更加吸引各路好手挑戰台灣棒球最高殿堂。從零開始的組隊，教練團也多次表示會鎖定年輕的學生球員。

今年共有33名高中應屆畢業生參加選秀，其中羅暐捷、曾傳昇及戴焙麟3人則是以國手資歷報名。平鎮高中兩大主力徐若熙及李承禎、平鎮高中隊長劉基鴻更是看管游擊區的重砲打者；台東體中投手黃弘毅具有球速優勢、強打捕手張聖豪也投入今年的選秀。

同樣入選2019年U18中華培訓隊，來自西苑高中的林瑞鈞、投打二刀流岳政華也決定向哥哥岳東華看齊；穀保家商應屆畢業生邱志恆及邱智呈皆具國手資歷，邱智呈追隨舅舅王金勇的腳步挑戰職棒，也是本次選秀受期待的明日之星。

文化大學二刀流林安可一直都深受關注，同校的李凱威可望成為內野的重點戰力，目前就讀大一的郭天信是難得的「三拍子」球員；台體大王牌投手江國豪也是補強戰力的熱門人選，都是具未來性的年輕新戰力。

開南大學吳俊杰去年第8輪獲中信兄弟青睞、國體大投手森榮鴻目前效力於崇越隼鷹，也曾於2016年獲Lamigo桃猿指名、來自台北市興富發成棒隊的蔡瑋泰則於2013年獲兄弟指名，3位具實力的選手選擇今年再戰中華職棒。

2019年新人選拔會於7月1日晚間18時30分假台中好運來洲際宴展中心（舉行，依慣例將開放球迷現場觀禮，當天將於17時開始發放觀禮入場券，限額200位。不能親臨現場的球迷朋友也無須擔心，透過Eleven Sports有線電視台、MOD、OTT平台以及CPBL TV都能同步收看。

▲2019新人球員選拔會名單。（圖／中職提供）