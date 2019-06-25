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佩林卡搞爛湖人？　老闆巴斯：我對他有百分百的信心

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▲▼湖人老闆巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人老闆巴斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人去年夏天迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今年靠著交易換來明星長人戴維斯（Anthony Davis），雖然連兩年都找來大咖加盟，但是球隊內部搞得烏煙瘴氣，但老闆巴斯（Jeanie Buss）還是說，「我百分之百信任總管佩林卡（Rob Pelinka）」

▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲戴維斯、詹姆斯將在下季攜手合作。（圖／達志影像／美聯社）

湖人在休賽季用3名年輕新秀再加上3個首輪籤還來戴維斯，這樣「六換一」的交易，也讓外界質疑佩林卡是否讓湖人賠上未來。但是據《NBCSports》報導，巴斯上節目接受訪問表示，「不管別人怎麼臆測，我都會對佩林卡保持信心，我們不需要別人的肯定，而且我認為球隊正走在正確的道路上。」

湖人前總裁魔術強森（Magic Johnson）外傳他任內的2年間與佩林卡時常意見不合，不過在巴斯力挺佩林卡的情況下，也逼得魔術強森在今年賽季結束前突然宣布辭職。

▲▼湖人總管佩林卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人總管佩林卡。（圖／達志影像／美聯社）

巴斯談到佩林卡的能力時，「我對他在籃球事務營運上有百分百的信心，佩林卡今年幫我們請來個很棒的總教練佛蓋爾（Frank Vogel）。佛蓋爾有著不少成功的季後賽帶隊經驗，也曾經多次領軍讓球隊成為聯盟防守強權。」

儘管過往湖人曾經靠著布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）締造3連霸業，但是當年還有費雪（Derek Fisher）、福克斯（Rick Fox）、霍瑞（Robert Horry）和一票稱職綠葉，因此佩林卡如何在有限的薪資空間，打造全新紫金軍團才會是佩林卡的最終考驗。

關鍵字： NBA湖人佩林卡巴斯戴維斯詹姆斯
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