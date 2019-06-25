界外球太危險！　道奇將考慮加裝界外護網

▲道奇球迷遭界外球吻送醫檢查。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

「界外球，請注意安全！」欣賞棒球賽事時除了一睹球員高超的球技外，還要防範不長眼的危險界外球。24日道奇主場迎戰洛磯的比賽，道奇強打貝林格（Cody Bellinger）擊出一次界外球擊中女球迷的球部，隨後便送醫檢查。道奇球團也不斷在尋求能加強護網的可能性。

根據《ESPN》報導，這名遭到界外球吻的女球迷叫做沙拉薩（Kaitlyn Salazar），當天坐在一壘側距離球場第4排的位置，被界外球砸到的當下沒有馬上離場，先是冰敷過了約15分鐘後才在球場工作人員的協助下送醫檢查。

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沙拉薩在檢查完後有輕微的腦震盪，另外右眼的部分有點不舒服。她是道奇球場最新的受害者，道奇球場在去年有位女性因為被界外球襲擊身亡，1970年也有名14歲的女童在道奇球場遭球吻後不久便傷重離世。

道奇總裁卡斯騰（Stan Kasten）接受訪問表示，「我們已經詢問多家廠商，看有沒有辦法提供保護球迷的方式，我想我們必須要增加防護網，不過是哪種還不太確定，希望能夠在球季前處理好這個問題。」

▲今年5月，小熊阿莫拉（右）界外球打到4歲女童自責跪地。（圖／達志影像／美聯社）



大聯盟近年來界外球傷人事件頻傳，雖然防護網會阻擋到視野，但是還是有不少球迷支持加裝。ESPN對球迷做出民調，根據統計，有高達78％的球迷認為加裝護網是個好的解決辦法。目前白襪、國民都在近期宣布會在加裝防護網。