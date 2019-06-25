陳建禎宣佈加盟廣島JT雷霆　聯合澳洲攻擊手挑戰日本一

▲ 陳建禎加盟JT雷霆 。（圖／翻攝自JTサンダーズ官網）

記者謝孟儒／綜合報導

前「台灣隊長」陳建禎5月宣布退出日職松下黑豹，引起外界關注。不過志在旅外的他，這段時間仍有許多接洽機會，25日終於在自己的臉書粉絲團宣布動向，決定加盟另一支日本V超級排球聯賽球的JT雷霆隊（JT Thunders），新球季將開啟新的旅外生涯。

陳建禎日前曾提到，「自己已經快30歲，再待在松下黑豹磨一個賽季很可惜，因回來跟家人朋友討論後，做下這個決定之後，之後還是會以旅外為主，不過不只是在日本，因為現在競爭也越來越強，很多大陸球員也想加入日本聯賽。」因此重心仍在旅外。

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而陳建禎也確定回歸奧運培訓隊，預計7月就會回左訓中心和奧運培訓隊一起訓練，「電眼雙胞胎、王明浚、戴儒謙都在那裡，他們也都希望我能回去。」之後備戰亞錦賽，想再和昔日戰友們拿下好成績，並且留在台灣也會做些自主訓練。而陳建禎粉絲團25日終於公佈未來動向，陳建禎加盟日職另一隊JT雷霆隊。

JT雷霆隊目前有著澳洲攻擊手托馬斯（Thomas Patrick Edga）。陳建禎粉絲團也提到，新賽季期待這對「台澳組合」能聯手帶領球隊挑戰「日本一」的王座。

▼陳建禎日前效力松下黑豹。（圖／記者張克銘攝）