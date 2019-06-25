美洲盃／烏拉圭勝智利小組第1晉級　8強對戰產生

▲卡巴尼第82分鐘踢進本戰唯一一球，幫助烏拉圭奪下小組龍頭晉級。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

美洲盃小組賽第三輪最後賽事在25日展開，C組的前兩名智利與烏拉圭交鋒，為了搶奪第一名席次，兩隊踢的異常膠著，直到第82分鐘烏拉圭才打破僵局，終場以1比0擊退智利，8強對戰組合也已經全數出爐。

烏拉圭跟智利在本戰之前已經有過73次的交手，烏拉圭取得44勝18敗18平的上風，不過本屆美洲盃前兩輪打完，智利是以2勝0敗排C組第1，烏拉圭僅是1勝1平位居第2；為了搶奪小組龍頭，雙方都互不相讓，在開場後智利就猛攻，隨後烏拉圭也逐漸進入比賽節奏，蘇亞雷斯(Luis Suarez)也在右側射門，但卻遭到擋下，而上半場打完雙方都未有得分進帳。

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進入下半場後，智利跟烏拉圭的戰況依舊是白熱化，這也讓場邊的觀眾出現了噓聲，不過到了第82分鐘，主力前鋒卡巴尼(Edison Cavani)街道隊友傳球後，直接頭槌射門，終於打破僵局， 隨後烏拉圭依舊靠著自身銅牆鐵壁的防守阻擋智利，終場烏拉圭就靠著這一球，以2勝1平，7分的積分搶下了C組龍頭。

第三輪的賽事結束後，8強的對戰組合也全部出爐，上半區分別為巴西對決巴拉圭、委內瑞拉對決阿根廷；下半區則是哥倫比亞對決智利、烏拉圭對決祕魯。巴拉圭和 祕魯以戰績較好的小組第3名晉級，而日本因為跟厄瓜多踢平，雖是第3名作收，但仍無緣8強。