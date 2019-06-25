運動雲

>

美洲盃／烏拉圭勝智利小組第1晉級　8強對戰產生

ETtoday運動雲

▲美洲盃，烏拉圭，卡巴尼(Edison Cavani)。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡巴尼第82分鐘踢進本戰唯一一球，幫助烏拉圭奪下小組龍頭晉級。（圖／達志影像／美聯社）

 記者張曜麟／綜合報導

美洲盃小組賽第三輪最後賽事在25日展開，C組的前兩名智利與烏拉圭交鋒，為了搶奪第一名席次，兩隊踢的異常膠著，直到第82分鐘烏拉圭才打破僵局，終場以1比0擊退智利，8強對戰組合也已經全數出爐。

烏拉圭跟智利在本戰之前已經有過73次的交手，烏拉圭取得44勝18敗18平的上風，不過本屆美洲盃前兩輪打完，智利是以2勝0敗排C組第1，烏拉圭僅是1勝1平位居第2；為了搶奪小組龍頭，雙方都互不相讓，在開場後智利就猛攻，隨後烏拉圭也逐漸進入比賽節奏，蘇亞雷斯(Luis Suarez)也在右側射門，但卻遭到擋下，而上半場打完雙方都未有得分進帳。

請繼續往下閱讀...

進入下半場後，智利跟烏拉圭的戰況依舊是白熱化，這也讓場邊的觀眾出現了噓聲，不過到了第82分鐘，主力前鋒卡巴尼(Edison Cavani)街道隊友傳球後，直接頭槌射門，終於打破僵局， 隨後烏拉圭依舊靠著自身銅牆鐵壁的防守阻擋智利，終場烏拉圭就靠著這一球，以2勝1平，7分的積分搶下了C組龍頭。

第三輪的賽事結束後，8強的對戰組合也全部出爐，上半區分別為巴西對決巴拉圭、委內瑞拉對決阿根廷；下半區則是哥倫比亞對決智利、烏拉圭對決祕魯。巴拉圭和 祕魯以戰績較好的小組第3名晉級，而日本因為跟厄瓜多踢平，雖是第3名作收，但仍無緣8強。

關鍵字： 美洲盃烏拉圭智利
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

分屍少女煮「人肉湯」沿街販售！　賣到剩半鍋...他收錢看居民喝下

熱門新聞

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

中職直播／富邦悍將爭冠背水一戰　伍鐸的去留生存戰

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

伊古達拉：KD、湯普森誰都不會去尼克　有信心續約勇士

讀者回應

﻿

最新新聞

1運動家投手戰力吃緊　王維中有望回歸先發

2陳建禎宣佈加盟廣島JT雷霆

3世女足／美國靠點球擊退西班牙

4味全龍第一位狀元？葉總27日直播說明白

5富邦戰兄弟必須贏　運彩看好悍將

熱門新聞

1味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3史卓曼樂意被交易洋基

4富邦悍將背水一戰　伍鐸的去留生存戰

5歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

Passion Sisters為女孩日帶來精彩活力四色的開場熱舞表演！ | 06_23 富邦 vs 兄弟 賽前

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366