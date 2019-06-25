搶票再等等！台灣延遲開賣東京奧運票券　將延期至7、8月

▲2020東京奧運台灣售票延遲開賣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者謝孟儒／綜合報導

眾所期待的2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，台灣售票原先預計在6月26日正式開賣。不過奧運全台售票代理商JTB 台灣宣布，由於網站及內部系統問題無法即時修正，售票將延遲至2019年7至8月。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目，各場次和席次分配票數不定，最熱門的開幕式台灣僅有配到57張、閉幕式40張，大家詢問度很高的籃球228張、網球108張。台灣選手重點項目的羽球496張、射箭210張、舉重50張、體操16張，射擊目前還在賽事調整階段，還未開放售票。

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原先公布台灣開賣時間為6月26日下午2點起至7月26日下午2點止，單純票券將進行抽選作業；套裝商品則是在7月1日下午2點起開放報名，不須抽選、售完為止。不過JTB 台灣日前宣布，網站及內部系統問題無法即時修正，26日開放票券抽選登記、7月1日的套裝商品販售，皆決定延期至7至8月。

JTB 台灣表示，正確開放日期將於問題修正後即時公布，因官方網站正在進行維護修正，目前無法進入查詢相關內容。若有任何疑問請來電 JTB 台灣 (02)2568-3877 或 Email 至: outbound.tw@jtbap.com。