中職直播／桃猿拚連5季封王　翁瑋均對決江辰晏

▲江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職25日將於台中、台南兩地進行補賽，Lamigo桃猿魔術數字「M2」，作客統一獅，推出本土小將翁瑋均先發，獅隊則同樣由本土投手江辰晏先發。

目前桃猿以32勝22敗1和、勝率0.593，領先富邦悍將28勝26敗1和、勝率0.519，若富邦悍將25日敗戰，桃猿對戰統一獅只要打和就可以在上半季奪冠、連5季封王。

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江辰晏今年先發11場，戰績4勝4敗，防禦率4.42，本季對戰桃猿3場共13局失15分，其中13分自責，防禦率高達9.00，吞下1敗，另外對戰被打擊率0.381；對右打者被打擊率0.348；對左打者被打擊率高達0.400。

桃猿開季至今對獅拿下13勝5敗，最近對戰取得5連勝，翁瑋均本季出賽10場，包括9場先發，戰績3勝3敗、防禦率4.38，對獅隊4場拿下2勝、防禦率3.92，對戰被打擊率僅0.253；對右打者被打擊率0.340偏高；對左打者被打擊率：0.103；

富邦悍將背水一戰，明天則由洋投伍鐸先發，本季12場出賽是2勝8敗、防禦率5.43，近5場比賽未勝投吞4連敗，且今年對戰中信兄弟4場是0勝3敗、對戰防禦率高達9.28。