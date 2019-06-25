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洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

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▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

盛傳洋基要在731交易大限之前補強投手環節，與其傳言最有連結的藍鳥王牌投手史卓曼（Marcus Stroman）毫不諱言的向媒體表示，自己其實很適合洋基，因為他是不折不扣的「紐約之子」。

「我是紐約人，我是紐約之子，我想這就解釋了一切。」史卓曼向《Toronto Sun》記者隆利（Rob Longley）說道，也向近日藍鳥想要交易這位28歲王牌投手，籌組更多重建重碼作出表態。「紐約就像『世界的麥加』，大家都想朝聖。我也喜歡成為聚焦的對象，我更喜歡競爭。」

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這已經是史卓曼在交易傳聞纏身之後第2次表態願意被交易到洋基，「不管別人怎麼說，我覺得我很適合洋基球場，我適合鎂光燈以及那種大場面，我不會害怕這種壓力，從來不怕，反而很享受。」

根據《The Athletic》「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）先前報導，洋基交易史卓曼最大的籌碼，就是因為陣容擁擠被下放的外野手佛雷齊爾（Clint Frazier），除了今年他把握傷兵機會打出.283/.330/.513亮眼打擊三圍外帶11轟以外，他要到2024年才會取得自由球員資格。儘管佛雷齊爾打擊進步幅度有目共睹，但防守是他很嚴重的大問題。

史卓曼曾經在2017年摘下金手套、美聯賽揚票選8，雖然今年17場出賽繳出優異的3.04防禦率，但僅獲得5勝9敗的成績，而他在2020年才會取得自由球員資格。洋基去年也曾利用祖利（Brandon Drury）、麥金尼（Billy McKinney）交易來合約即將到期的藍鳥王牌投手哈普（J.A. Happ），前後藍鳥王牌投手有望紐約聚首。

關鍵字： 洋基藍鳥史卓曼
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