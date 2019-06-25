中職／富邦悍將爭冠背水一戰　伍鐸的去留生存戰

▲富邦悍將伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

富邦悍將今天（25日）到台中出戰中信兄弟，贏球才能把上半季爭冠戰局延續下去，派出洋投伍鐸先發，不僅是球隊的上半季爭冠生存戰，也攸關伍鐸在富邦悍將的未來。

目前富邦悍將以28勝26敗1和、勝率0.519，落後桃猿32勝22敗1和、勝率0.593，兩隊有4場勝差，富邦悍將如果在今天之後的5場比賽全勝，桃猿5場比賽都輸球，富邦悍將可以逆轉稱王，但這是不可能的任務。

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伍鐸今年球季表現不理想，總教練陳連宏分析，伍鐸今年的出手點比去年低，直球軌跡與過去不同，對打者威脅性降低，變化球過去會讓打者揮空，今年卻被打出幸運安打，變化球威力降低。

不僅如此，陳連宏認為，伍鐸過去常投邊邊角角的直球，但今年常被判為壞球，也讓他被迫投到紅中，因此被長打變更多。

今天這一場比賽，富邦把贏球重任交給伍鐸，伍鐸肩負著助球隊贏球重任，他的表現也關係著下半季自己的位置。

伍鐸本季12場出賽是2勝8敗、防禦率5.43，68局被91支安打，有13支全壘打，45次三振、13次四死球，51失分有41責失，近5場比賽未勝投吞4連敗。

他今年對戰中信兄弟4場比賽，0勝3敗、對戰防禦率高達9.28。而且今年在洲際出賽2場都是敗投，伍鐸必須克服恐象症。

中信兄弟由洋投萊福力先發，今年15場出賽3勝7敗、防禦率3.46，75.1局被79支安打、5支全壘打，60次三振、26次四死球，34失分有29責失。上一場出賽6月20日對桃猿，只投3.2局退場。

萊福力今年在洲際主場5場出賽0勝2敗，本季對戰富邦悍將3場是1勝2敗、對戰防禦率4.76，先2連敗後在6月14日拿到勝投。