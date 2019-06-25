亞足聯盃／台灣從未有北韓籍外援　425不排斥讓球員旅外

▲航源隊長劉泳賦、北韓425隊長吳赫哲 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，425是北韓國內最好的球隊，其中有幾位球員的技術和能力都相當突出。425方面也透露，如果別的國家有意願找尋球員旅外，都是有機會的。

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航源FC這次對上實力能夠參與亞冠的北韓425，雖然以0比5落敗，不過上半場只被進了一顆罰球，傷停補時甚至一度有機會追平，425幾名球員表現傑出，也頗讓人注目，像是7號的吳赫哲、13號的李哲民，高強度的身體對抗性以及速度，真的要是軍人式操練才有可能達到。

航源教練洪慶懷也特別詢問了425方面對於北韓球員輸出相關事宜，425方面提到，「如果國外有意願要找球員，透過正式的文件提出申請，或是球員有意旅外的話，也都是有機會安排。」過去北韓旅外的球員包括現在效力義甲卡利亞里的韓光宋，再早則有洪映早、鄭大世、安英學、梁勇基等球員。

不過若以425的球員來看，吳赫哲算是目前的主力，本戰也擔任隊長，為1997年出生，相當年輕因此還需為425所用，旅外的機會不大；而兩戰讓航源印象深刻的李哲民，雖然已經將近30歲，不過跑動的爆發力和彈跳能力之好，則或許有機會能夠旅外。

台灣企業甲級球隊之中，有許多球員都有簽約外援，除了航源有海地籍、南韓籍球員外，台中FUTURO也有日籍球員，台北紅獅更是聯軍組合，不過就是沒有北韓球員的先例。

如果真的想要找北韓球員加入，425方面提到，「價碼的話不太清楚，可能還要請示上級，但如果球員有意願，或是別的國家有來尋找，也不是沒有機會，畢竟也有球員現在在國外踢球。」只是台灣球隊若有此意，身份申請以及相關規定，各環節都還需要研商。雖然可能沒有太容易，不過北韓425對航源印象相當好，或許能有機會嘗試，為台灣球隊注入更多戰力。