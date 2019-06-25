Sonny北韓／首抵北京就遇罷工滯留　驢肉初體驗口感像肉乾

▲北京驢肉初體驗。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

Sonny／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，沒想到回程卻是幾經波折，因此在大陸北京滯留一晚，而抵達過境旅館時已經是晚上12點，附近僅有火鍋和驢肉店，驢肉的味道聞起來有些腥味，只能說真的不習慣。

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▼店家特製醋醬、炒麵和炒餅。

隨著航源FC出征北韓，原先預計21日抵台，卻在到了大陸北京才知道，遇到長榮罷工班機停飛，球員和球隊管理行李一度找不到，只好前往過境旅館一晚隔天再回台灣，不過等到抵達旅館時已經是晚上12點，附近只剩下火鍋、驢肉餐館以及全家便利店。

▼賴柏綸講述口感。

球隊後來選擇去驢肉餐館，店面很小一下子就被21名球員和隊職員佔滿，先上的牛肉切片和驢肉切片，還要搭配特製專用酸醋，其中牛肉切片還是冰的，驢肉則是常溫。守門員賴柏綸說，「吃起來口感像是金門豬肉乾，口感有點詭異，但是還不錯。」劉泳賦則說，「就是肉的味道。」

不過其他幾位球員則是不太能接受驢肉的特殊腥味。餐館還有上了炒麵和炒餅，Sonny都各嘗試了一些，其中炒餅有點像是台灣的乾炒粄條，但是非常乾沒有水分，炒麵比較像是台灣口味，就是比較鹹的炒油麵，每一碗的份量其實滿大，而且都是滿滿的主食，沒有其他配菜，算是另類的體驗。

Sonny第一次到北京就遇到罷工，也是第一次嘗試驢肉，說實在的還真不太習慣，加上可能夜已深沒有太大的食慾，隔天一早隨著球隊練習後，終於順利搭機返回台灣，結束這趟充實的北韓和北京之旅，期待下次的旅程。

▼ 航源隔天一早暖身。