拿坡里世大運團服首亮相　女籃球員當模特兒

▲女籃球星黃鈴娟。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

自2013年喀山世大運起，大專體總與adidas合力打造年輕化的世大運團服，以「不是只有期間限定」為目標，希望大家在比賽後，仍可做為日常穿搭。本屆拿坡里世大運再度由adidas操刀，為選手打造專屬團服。今(29)日舉行世大運授旗典禮之際，大專體總也首次公開本屆世大運團服。

此次邀請到女籃隊擔任服裝模特，一共亮相五款團服，包括短袖排汗衫、大學T與外套等。五位展示球員分別為來自國泰女籃的黃鈴娟、本屆富邦人壽UBA冠軍佛光大學的陳孟欣、劉昕妤與羅培甄以及亞軍世新大學的林蝶。再度穿上中華隊團服的黃鈴娟認為團服很有型，「adidas每次設計的團服都相當舒適，穿起來也特別好看。」

請繼續往下閱讀...

▲世大運女籃身著團服。（圖／大專體總提供）



初次批上中華隊團服的球員，對團服的喜愛程度也溢於言表，身穿「藍白情侶T-Shirt」的林蝶、羅培甄戲稱：「藍白配，最對味。」她們與著大學T的劉昕妤不約而同表示，身穿團服代表為國爭光、備感榮耀！她們說：「畢竟不是每個人都有機會可以參與世大運，覺得很光榮！」而年紀最輕的陳孟欣則笑說：「團服穿起來很舒服，只是淺色系的衣服需要保養，否則容易碰到髒污。」

相較於上次臺北世大運代表地主隊參賽，在滿場臺灣球迷的面前拿下女籃隊史最佳銅牌，也成功引起更多球迷支持女籃。此次雖遠在義大利拿坡里，但黃鈴娟並不擔心球迷的關注度會受到影響，「相信一定會有很多球迷持續支持我們！」

▲林蝶。（圖／大專體總提供）



「目標還是前三名，儘管分組可能會比較辛苦，但我們仍會努力拿下每一場比賽。」女籃在分組預賽強碰美墨勁旅，黃鈴娟表示，曾和美國交手友誼賽，「在身體對抗性上仍有相當程度的差別，這次我們會做好更高強度碰撞的準備，全力做好防守，速度與進攻慾望則沒有太大問題。」