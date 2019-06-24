Sonny北韓／人民晚上6點後不工作剩飯店亮燈　洗衣籃吊牌手縫

▲ 北韓平壤夜景 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

Sonny／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，三度征戰北韓仍是有些新體驗，不過Sonny是第一次到訪，怎樣看都很新鮮，北韓緯度高晚上8點天才剛擦黑，我們住的飯店不在平壤市區，因此天一黑只剩下市區三角建築飯店的彩色亮燈。

▼北韓平壤街道 。

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隨著航源FC出訪北韓，雖然實際能看的景點並不多，而且都是在遊覽車上匆匆瞥過，不過從山飯店出發至平壤市區約有15分鐘車程，可以感覺到郊區主要以大型建築物的國家訓練中心為主，還有橋樑、大片農田等，進入市區開始有人潮流動，多數交通工具都是腳踏車。

▼工作的北韓人民。

而人民的工作從郊區的種田，還有一群人蹲在路中間補路，市區都是穿著套裝、高跟鞋的女生，但感覺不出這些人的目的地為何；機場方面，一周只有兩天有開放，一天只有三個航班，來回大陸北京和瀋陽，且只有白天航班，經詢問後得知，人民每天勞動只到晚間6點，一周之中並沒有哪天休息，更別說周休二日。

▼平壤機場航班資訊。

人民在晚間6點後就不工作，不過除了飯店以外，但是飯店的打掃人員，還有洗衣服等服務，也不會在晚上進行，所以像是房間的洗衣服務只在早上進行。而由於北韓緯度較高，天黑的時間也比較晚，6點用完晚餐後外頭還是一片亮，大約8點剛擦黑、9點才全暗。

從飯店看出去只剩三角建築飯店的彩色亮燈，其他全都漆黑一片，連一般民宅的亮燈都看不見，還有在大陸領導人習近平到訪時，曾在市區見到短暫煙火，平壤市區多以矮房為主，分配的集合式住宅多以雙色為主。

▼飯店洗衣籃吊牌純手工縫製。