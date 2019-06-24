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中職／選秀人數破紀錄預計25日公布　高中3大物搶手

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▲▼富邦U-18明日之星大賽，白隊劉基鴻（圖／記者林敬旻攝）

▲劉基鴻。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2019年中華職棒季中新人選秀會將於7月1日登場，受到味全龍加入利多，吸引超過150名好手投入選秀，報名截止日在24日，但由於人數眾多，聯盟預計25日下午公布。

中職選秀會今年有了第5隊味全龍加入，參與人數再創新高，6月20日中午為止已有82名選手報名，再加上測試會通過的58人，至少140人參與選秀，打破歷年紀錄，人數有望超過150人。

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目前已有許多好手表態報名選秀，包括味全龍總教練葉君璋點名的平鎮投手徐若熙、打者劉基鴻、穀保二刀流岳政華、文化大學林安可、遠東科大左投魏碩成、國體大江國豪等6人。

葉總點名的上述6人，在球探的評價中，皆有望在首輪就被挑走，其中又以劉基鴻、江國豪、岳政華最具有第一輪價值。劉基鴻主要位置為游擊手，守備出色還有中長程火力，去年富邦U18之星全壘打大賽，拿下全壘打王殊榮。雖然以游擊為主，但球探認為他在三壘守備更為出色，進職棒後，有望成為三壘砲，是各隊都想要的好手。

岳政華擅投能打，高三以野手為主，打擊能力及守備能力都具備優勢，運動條件佳，繞回本壘平均14秒4，在球探評價中，岳政華屬於四拍子好手，打、守、速度以及臂力兼具，難能可貴的是，岳政華是少見的正中外野手，守備範圍相當廣，對球探來說，他的野手價值高於投手，據了解，目前有2隊在首輪鎖定這位二刀流好手。

而平鎮出身的徐若熙擁有近150公里速球，還有犀利的指叉球，具備三振打者能力，在球探評價當中，未來發展性在於牛棚位置，也有望在前2輪受到青睞。

今年選秀多了味全龍，且可在前4輪擁有2次選秀指名權，江國豪呼聲高，因為作為即戰力，且成熟度高，而林安可也是味全龍鎖定的人選，可能會在首輪尾選進。

關鍵字： 中華職棒選秀味全龍劉基鴻徐若熙岳政華
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