中職／兄弟下半季主題日公布　彭政閔引退儀式724購票

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟24日公佈下半季主題活動及售票資訊，9/28-9/29「CHIAllenge彭政閔引退儀式」將於7月24日在中信兄弟售票網開放「2019中信兄弟Fans Club會員」優先搶購，其餘詳細資訊後續將陸續發佈。

下半季主場賽事將於27日10:00在中信兄弟售票網開放「2019洲際季票會 員」優先搶購，28日「2019猛象會」、「2019艾樂粉會會員」 10:00起開放購票，29日10:00陸續開放「2019親 象會員」與「中信兄弟聯名卡」購票，7月1日12:30與「洲際家庭席」於【中信兄弟售 票網、7-11的ibon售票機台及全家的FamiPort售票機台】全開放購票!



兄弟下半季7月13日、14日於洲際球場舉辦全新主題活動「宅宅出乃玩」，要邀請所有宅宅們動起來!拒絕宅在家中， 出 外來到球場， 化 為陽光宅宅， 起參與精彩的棒球 賽!並將推出「宅宅席」， 參加可獲得「宅宅歡樂餐」，活動兩天要讓宅宅們動起來，站上應援舞台和Passion Sisters同台一起為比賽加油。

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7/20、21洲際球場攜 「七 珠超」 起成為「超越極限的夥 伴」，去年和悟空、 吉塔、悟飯、 比克、 人造人17號一起成為夥伴的中信兄弟正在尋找第10位超越極限的夥伴，一起組成最強第七宇宙 參加在洲際球場的力量大會，擊敗對手獲得超級龍珠召喚超級神龍 ! 並將推出限量「超戰士超級龍珠爆米花桶跟龍珠雷達水壺組合」。只要於「中信兄弟購票網」購買內野預售票，並加價$650即可獲得，每票 限購兩份，兩日共限量5,000份。



再來是「新好兄弟」於8月10、8月11來到天母棒球場，去年來自台中神秘力量是否有成功收服各路好兄弟呢？今年一樣樣要帶給全家歡樂驚悚的氣氛，跟著滿滿的好兄弟們一起進場持兄弟。

9月7日、8日「K歌之王 」臺中洲際棒球場835號包廂， 音浪強勢來襲！今年的「我不是歌手」有哪些球員將一展歌喉呢？最愛的K歌金曲一次滿足 。

最後則是9月25日至9月29日登場的「CHIAllenge彭政閔引退週」活動，勇敢挑戰，是始終如一的CHIA式精神，中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔於今年初宣佈球季結束後將高掛戰袍，29日為彭政閔引退賽，賽後球團也將為永遠的人氣王舉辦引退儀式，歡迎所有棒球迷、象迷、恰迷們一起到臺中洲際棒球場，與彭政閔並肩戰完最後一役。

