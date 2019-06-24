運動雲

>

中職／兄弟下半季主題日公布　彭政閔引退儀式724購票

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟24日公佈下半季主題活動及售票資訊，9/28-9/29「CHIAllenge彭政閔引退儀式」將於7月24日在中信兄弟售票網開放「2019中信兄弟Fans Club會員」優先搶購，其餘詳細資訊後續將陸續發佈。

下半季主場賽事將於27日10:00在中信兄弟售票網開放「2019洲際季票會 員」優先搶購，28日「2019猛象會」、「2019艾樂粉會會員」 10:00起開放購票，29日10:00陸續開放「2019親 象會員」與「中信兄弟聯名卡」購票，7月1日12:30與「洲際家庭席」於【中信兄弟售 票網、7-11的ibon售票機台及全家的FamiPort售票機台】全開放購票!

兄弟下半季7月13日、14日於洲際球場舉辦全新主題活動「宅宅出乃玩」，要邀請所有宅宅們動起來!拒絕宅在家中， 出 外來到球場， 化 為陽光宅宅， 起參與精彩的棒球 賽!並將推出「宅宅席」， 參加可獲得「宅宅歡樂餐」，活動兩天要讓宅宅們動起來，站上應援舞台和Passion Sisters同台一起為比賽加油。

請繼續往下閱讀...

7/20、21洲際球場攜 「七 珠超」 起成為「超越極限的夥 伴」，去年和悟空、 吉塔、悟飯、 比克、 人造人17號一起成為夥伴的中信兄弟正在尋找第10位超越極限的夥伴，一起組成最強第七宇宙 參加在洲際球場的力量大會，擊敗對手獲得超級龍珠召喚超級神龍 ! 並將推出限量「超戰士超級龍珠爆米花桶跟龍珠雷達水壺組合」。只要於「中信兄弟購票網」購買內野預售票，並加價$650即可獲得，每票 限購兩份，兩日共限量5,000份。

再來是「新好兄弟」於8月10、8月11來到天母棒球場，去年來自台中神秘力量是否有成功收服各路好兄弟呢？今年一樣樣要帶給全家歡樂驚悚的氣氛，跟著滿滿的好兄弟們一起進場持兄弟。

9月7日、8日「K歌之王 」臺中洲際棒球場835號包廂， 音浪強勢來襲！今年的「我不是歌手」有哪些球員將一展歌喉呢？最愛的K歌金曲一次滿足 。

最後則是9月25日至9月29日登場的「CHIAllenge彭政閔引退週」活動，勇敢挑戰，是始終如一的CHIA式精神，中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔於今年初宣佈球季結束後將高掛戰袍，29日為彭政閔引退賽，賽後球團也將為永遠的人氣王舉辦引退儀式，歡迎所有棒球迷、象迷、恰迷們一起到臺中洲際棒球場，與彭政閔並肩戰完最後一役。
 

關鍵字： 中信兄弟中職中華職棒富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

中職／火球男錯過旅美　劉劭威首度叩關選秀

伯明罕女網／謝淑薇奪本季第3冠！　決勝搶十力克德荷聯軍

中職／味全龍選秀狀元　葉君璋點名6人有機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1不拍怪物奇兵2　柯瑞：日期衝突

2大專最佳姚冠瑋有望味全龍

3桃猿拚封王　翁瑋均先發搶勝

4Sonny北韓／人民晚上6點後不工作

5選秀人數明公布　高中3大物搶手

熱門新聞

1選秀人數破紀錄　旅外回僅1人？

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

4火球男錯旅美　劉劭威首叩關選秀

5伯明罕女網　謝淑薇奪本季第3冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

消失的右外野手，林勝傑在奇妙的界外區接殺了張志豪的界外飛球 | 06_22 兄弟 vs 統一 一局上

統一打者鬧雙胞，尷尬的時刻究竟誰能站上打擊區呢 | 06_22 兄弟 vs 統一 四局下

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

蔣智賢同樣繳出包含全壘打在內的三安猛打賞 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽後

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366