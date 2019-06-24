中職／味全龍復出　魏應充：對台灣棒球意義重大

▲魏應充。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍加盟案5月13日中華職棒常務理事會通過，24日召開會員大會，確認通過味全龍加盟案。頂新和德基金會創辦人魏應充致詞時表示，味全龍正式復出中職，對台灣棒球產業發展意義重大，期待味全龍傳承龍魂，並以最具國際觀視野、創新思維，成為亞太運動休閒產業創新品牌。

味全龍棒球隊在民國88年12月13日宣布解散，同時退出中職聯盟團體會員會籍，相隔20年，頂新集團職棒籌備處於今年4月29日遞交球團經營企劃書給予聯盟審查，5月13日常務理事會獲得同意通過，並於今天會員大會通過加盟案，正式成為中職一員。這也是中職自2008年之後，暌違逾10年，再度增加到5隊以上。

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魏應充在記者會上透露，前陣子剛好到嘉義走訪嘉農博物館，回顧棒球在台灣的發展，擁有一段很長的歷史，「1970那段最輝煌的年代，我們不管是少棒、青少棒甚至青棒，都經常拿世界冠軍，甚至有6次同時拿到三冠王。」

他希望味全龍的復出，可以對國內棒球發展環境提供助力，魏應充說：「希望隨職棒隊伍第5隊、甚至第6隊的出現，讓更多優秀球員有發展空間，進而提升台灣的運動產業發展並帶動產業鏈的經濟成長。」



