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中職／G!POP流行音樂節　梁文音為悍將開唱

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▲梁文音 。（圖／富邦悍將提供）

▲梁文音 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將下半季精彩主題日活動，由富邦證券G!POP流行音樂節打頭陣！7/6-7將各邀請2位金曲卡司蒞臨新莊棒球場接力開唱。7/6 (六)賽後邀請到「幸福歌姬」梁文音，藉由她具穿透力以及情感豐沛的歌聲，帶給全場的家人們最溫暖幸福的夜晚。

梁文音13歲時因父母早逝，與弟弟一起住進育幼院，這段時間她靠著信仰與音符的陪伴，學習敞開心胸接納別人給她的愛與關懷，熱愛歌唱的她非常認真看待每一次演出機會，更笑說自己擁有一個「暢快音符的童年」，梁文音用甜美歌聲唱出她的人生感悟，傳遞給聽眾們滿滿幸福的力量。

梁文音自《超級星光大道》歌唱節目發跡，出色的演唱表現深受多位知名評審讚賞，更被媒體與樂評美譽為張清芳的接班人！2008年12月發行個人首張專輯《愛的詩篇》並獲得了第20屆金曲獎最佳新人獎入圍，以主打歌《最幸福的事》開啟歌唱生涯。經過這些年，女孩蛻變為女人，華語音樂對她依舊是生活的養分，此次翻唱千禧年代歌曲「那女孩對我說」原本是一個隨興的翻唱project，卻因為文音的自信詮釋，讓唱片公司決定數位發行此次的special project [#2019還在聽]，透過文音2019的詮釋，重新喚起對於那些歌的記憶，讓現在的自己、那時的自己，一起溫暖的傾聽。

7/6-7日富邦證券G!POP流行音樂節是悍將年度最盛大的音樂主題日！今年將由金曲超強卡司帶來精彩的賽後演唱，包含「國台語金曲唱將」蕭煌奇、「幸福歌姬唱將」梁文音、「創作才子唱將」謝震廷，與金曲才女唱將接力登場開唱。主題日內野全區將贈送G!POP演唱會手燈，邀請家人們一起進場參與最熱情的音樂盛會，隨著音樂的旋律擺動，揮出滿場的幸福浪漫藍海。

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關鍵字： 富邦悍將中華職棒梁文音
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