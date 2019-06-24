亞足聯盃／航源FC 26日主場最終戰　對決香港大埔誓拼首勝

▲ 航源要迎接亞足聯盃最終戰 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃賽事小組賽進入尾聲，最後一場賽事將要在26日於台北田徑場二度迎戰香港大埔，挺過密集賽程和北韓回歸之後，雖然已經無緣能夠在小組出線，不過最大目標仍是渴望在主場拿下亞足聯盃的首場勝利。

▼ 航源在對上北韓425 比賽中有很大進步。

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航源FC去年首度挑戰亞足聯盃，今年二度叩關，也加入了新的外援戰力，今年亞足聯盃的賽事從4月3日在新竹主場迎戰北韓425（0比3輸球）開始，接著連續作客香港對上大埔（2比4輸球）以及傑志（0比3輸球），5月底回到台北田徑場再碰傑志（1比2輸球）。

航源FC 6月19日剛作客北韓對上425（0比5輸球），遇上長榮罷工飛機停飛，滯留北京一晚後，隔天大雨中立刻投入企業甲級聯賽，對上台中FUTURO則在0比2落後下，連趕2球再度踢平，緊接著26日又要在台北田徑場迎接亞足聯盃最後一場小組賽對上大埔。

依照目前航源的進步來看，對上425時防守上有長足的進步，而4月對上大埔更是一度追平比分，只不過當時得在亞足聯盃和企業甲級聯賽兩線作戰，加上地獄式的密集賽程，每三天就有一場，目前在企業甲級聯賽排名第四，還未失掉一場比賽。

但是對於航源來說，更重要的是要在第二度叩關亞足聯盃的賽事中，能夠取得首場勝利，26日主場迎戰大埔，將是最後的機會，19日對上425的賽事中力求能夠打出防守和拼勁，重點都放在這場主場對上大埔的賽事，希望今年就能夠拿下首勝。