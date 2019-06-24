亞足聯盃／航源三探北韓逃不了飯店電梯卡關　只好27樓走下來

▲飯店電梯卡住，加上等太久大家只好用走的。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，也是一年內三度出征北韓的唯一一支台灣企甲球隊，雖然去年和今年住的飯店不同，不過都遇上了飯店電梯出包的問題，也是讓人啼笑皆非。

航源FC去年同樣作客北韓對上425以及北韓火炬，北韓火炬時住的較不優，425時住的羊角島飯店算是高級飯店，還有旋轉餐廳，而今年再度來到北韓，則是住在國家運動訓練中心附近的山飯店，來往有許多大陸各省的遊客，不過航源都碰上了電梯卡關的問題。

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▼ 北韓山飯店。

去年包括洪慶懷教練、球員游家煌都曾經碰過，都是一個人搭乘時遇到停電，按了緊急按鈕也沒有人回應，洪慶懷教練笑稱，當時以為人生要在北韓結束了。結果過了約5分鐘供電回來後電梯才恢復。游家煌也是一個人被困在電梯裡，但不知道是語言不通還是緊急按鈕有問題，總之都無人回應，也是等了一會才脫困。

而這次航源多數球員都被安排住在山飯店的27樓，山飯店共有30層樓但迥異的是，電梯到27樓時都會卡住沒辦法開門，只能選擇到28樓或是26樓再走樓梯抵達27樓，一直到了第三天狀況才好轉些，只不過又碰上另個問題。

▼山飯店電梯。

每當一早8點要到3樓用餐時，四部電梯總是會大爆滿，而且光是在30樓就爆滿的陸客，電梯容載量也不多，每次一超載就會發出嗶嗶聲，但總是有不死心的陸客硬要擠上，結果就是無法關門，球員們等了10分鐘都搭不到電梯，只好徒步走到3樓，加上樓梯都不是在同個位置，還得繞個圈才能順利下樓。

結果就是，航源不論住在北韓哪些飯店，都會遇到跳電或是電梯卡關的狀況，或許是電力不穩定的原因，不過大家都怕怕的，不太敢一個人搭電梯就是了。

▼航源一年三度出征北韓 。