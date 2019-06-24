Sonny北韓／超珍貴12年前平壤對比照　金日成競技場轉繽紛

▲北韓平壤凱旋門對比 ，左為2007年，右為2019年 。（合成圖／陳永盛教練提供、記者謝孟儒攝）

Sonny／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，雖然沒有太多時間能夠瀏覽平壤的街道，不過有趣的是，航源總教練陳永盛12年前就曾經造訪北韓，提供一系列的珍貴照片，讓我們能夠一探北韓12年來的變化。

▼ 山飯店電梯對比照，左為2007年，右為2019年 。（合成圖／陳永盛教練提供、記者謝孟儒攝）

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航源本次在平壤待了5天，不過多數時間都是在山飯店以及前往金日成競技場比賽、訓練，街道都是透過搭車時一看的。陳永盛教練2007年曾經帶領女足國家隊到平壤參加奧運資格賽，因此可以一窺北韓不斷進步的演變，從經典地標凱旋門來看，主建築物並沒有什麼改變，房子和綠蔭也沒有什麼不同，街道上指揮的女交管，也只是藍色制服換成了白色。

▲▼ 12年前的北韓平壤對比。（圖／上為陳永盛教練提供、下為記者謝孟儒攝）

而巧的是陳永盛教練當時也是入住山飯店，現在的山飯店一共有四部電梯，其中兩部是新設立的，陳永盛教練當年入住的時候只有兩部電梯，當時電梯比較狹小，飯店也還沒有出現華麗的地毯。

▼ 12年前的金日成競技場對比。（合成圖／上為陳永盛教練提供、下為記者謝孟儒攝，下同）

再看回北韓第二大、可以容納五萬人的金日成競技場，12年前的主體建築感覺比較老舊、沒有多餘的油漆，但現在的金日成競技場，座位區上都油漆繽紛的紅色，從加油團來看，當年清一色都是黑壓壓的一片，但航源對上425時，加油團是整片的紅色，並唱著宏亮的加油聲。

▼ 12年前的凱旋門對比。

環顧平壤街景，建築物的變化也不大，都是矮平房些，當時三角建物的高樓飯店還未完工，據說當年還因為缺少國外援助資助一度停蓋，如今已經順利完工，夜晚也可以見到閃亮的燈，街道的佈景用色也開始變得更加大膽，一種時間彷彿在平壤凝結，卻有多了幾處亮點的新意。

▼三角建物飯店日景和夜景 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）