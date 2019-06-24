韓職／勵志！23歲正式訓練才開始　LG育成投手直升一軍

▲韓善泰。（圖／截自LG雙子）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職LG雙子育成球員韓善泰將度過人生最深刻的一天，教練團24日準備與他簽下正式球員合約並且拉上一軍，更勵志的是，他是韓職首位非科班出身的球員。

韓善泰國中3年級時因為看了2009年世界棒球經典賽韓國與日本之戰而首度接觸棒球，開始跟朋友傳接球，想加入富川工業高校的科班球隊卻被拒絕，理由是「現在才練已經太慢了」。

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然而追求夢想永遠不嫌晚，韓善泰高中畢業後，參加高陽驚奇隊測試又落選，他還沒放棄，當完兵之後，加入獨立聯盟球隊坡州Chlngers才是真正「科班棒球」開始，等於23歲才開始棒球路，他在此期間將實力提升，球速達138公里左右，還赴日加入另一個獨立聯盟栃木金色勇士隊繼續磨練自己。

LG雙子派球探去年8月去日本看韓善泰比賽，觀察他飆出140公里以上的速球而發覺他的潛力，於是選秀會上LG雙子隊在第10輪、第95順位指名他，成為韓職非球員出身第1人，他今年從二軍出發，23日為止在二軍出賽19場，以後援投手之姿拿下1敗、2中繼、1救援，投25局只失1分責失分，飆23K，留下防禦率0.36的成績，球速也進步到146公里，吸引一軍教練的注意。

韓善泰最近接受LG一軍投手教練崔一彦親自指導，總教練柳仲逸也稱讚他揮臂很不錯。不過因為他仍是育成球員身分，因此依規定必須先簽下正式合約才能上一軍，完成程序之後，25日他就可以開始等待站上一軍夢想舞台的那一瞬間，過去韓職38年歷史以來，第1位非科班球員出身的球員即將圓夢。