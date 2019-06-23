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中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

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▲海峽兩岸城市棒球交流賽，台北興富發林驛騰。（圖／記者林敬旻攝）
▲林驛騰。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／台北報導

2019年中華職棒季中新人選秀會將於7月1日登場，受到味全龍加入利多，選秀報名人數打破紀錄，隨著24日報名即將截止，相較於近年旅外球員持續回歸，今年選秀會名單具有旅外資歷的球員可能最後只有1人。

中職選秀會今年有了第5隊味全龍加入，參與人數再創新高，6月20日中午為止已有82名選手報名，再加上測試會通過的58人，至少140人參與選秀，打破歷年紀錄，這幾天陸陸續續還有增加，人數有望超過150人，甚至上看170人。

從2006年陳金鋒返台加盟中華職棒，中職掀起一股旅外回歸風潮，2009年曹錦輝、2010年陳鏞基、2012年胡金龍、2013年郭泓志、2014年羅嘉仁、2015年林哲瑄到去年李振昌，這幾年旅外選手回歸始終是外界焦點，據了解今年雖然選秀報名人數眾多，包括業餘、大學、高中球員都有，不過擁有旅外資歷的選手很少，目前僅有在測試會獲得球團推薦的前旅美球員林驛騰（改名前林家慶）一人，27歲林驛騰擁有左右開弓優勢，2016年到2018年參加選秀會沒有得到青睞，目前效力臺北市興富發成棒隊，明天將是選秀報名最後一天，就是是否有其他旅外球員在最後一刻報名。

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關鍵字： 中華職棒選秀
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