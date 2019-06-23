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中職／台中雨勢不斷　富邦、中信保留30日續戰

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▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-張正偉。（圖／記者黃克翔攝）
▲張正偉。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將23日在台中洲際球場交手中信兄弟，富邦派出洋投包林傑（Ryan Bollinger）擔任先發，中信兄弟廖乙忠則是生涯一軍初登板，打完2局因雨暫停，富邦3比2領先中信，經過等待之後無法繼續比賽，比賽保留到6月30日續戰。

1局上富邦進攻，張正偉選到四壞球，王正棠擊出左外野飛球接殺，胡金龍擊出右外野二壘安打，帶有1分打點，林益全擊出游擊後方飛球接殺，蔣智賢擊出游擊方向內野安打，林哲瑄遭到三振。

1局下中信進攻，王威晨擊出二壘滾地球刺殺，王勝偉擊出二壘後方飛球接殺，詹子賢獲得四壞球，陳子豪擊出左外野安打，詹子賢想跑三壘遭到觸殺。

請繼續往下閱讀...

2局上富邦進攻，陳品捷獲得四壞球，陳凱倫擊出左外野安打，攻佔一、三壘，方克偉擊出二壘滾地球刺殺，帶有1分打點，張正偉擊出中間方向安打，帶有1分打點，王正棠擊出二壘滾地球，靠著失誤上壘，胡金龍擊出游擊滾地球形成雙殺。

2局下中信進攻，曾陶鎔遭到三振，張志豪遭到三振，蘇緯達擊出右外野安打，黃鈞聲擊出中外野安打，岳東華擊出一壘方向內野安打，王威晨擊出一壘方向內野安打，帶有1分打點，王勝偉擊出游擊方向內野安打，帶有1分打點，岳東華想衝本壘遭到觸殺。

富邦先發名單：
1、右外 張正偉
2、二壘 王正棠
3、指定 胡金龍
4、一壘 林益全
5、三壘 蔣智賢
6、中外 林哲瑄
7、左外 陳品捷
8、游擊 陳凱倫
9、捕手 方克偉
投手 包林傑

中信先發名單：
1、三壘 王威晨
2、游擊 王勝偉
3、左外 詹子賢
4、右外 陳子豪
5、指定 曾陶鎔
6、中外 張志豪
7、一壘 蘇緯達
8、捕手 黃鈞聲
9、二壘 岳東華
投手 廖乙忠

關鍵字： 中華職棒富邦悍將中信兄弟包林傑廖乙忠棒球
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