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中職／火球男錯過旅美　劉劭威首度叩關選秀

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▲新北市成棒隊投手劉劭威。（圖／劉劭威提供）
▲新北市成棒隊投手劉劭威。（圖／劉劭威提供）  

記者陳立勳／台北報導

新北市成棒隊23歲投手劉劭威擁有191公分優秀條件，今年報名中職季中選秀，高中階段曾經錯過旅外機會的他，這回則是首度投入中職選秀。

報名今年選秀，劉劭威表示，先前在爆米花聯盟表現還不錯，球速有投出來，最快151公里，均速也有147公里，才決定第一次出來挑戰職棒。

劉劭威表示，青棒時期以投手為主，上大學前2年受到膝蓋傷勢困擾，球速從原先145公里掉到130公里，投球信心一直減弱，大三棄投從打，在文化大學廖敏雄指導下，其實打擊表現也都不錯。

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劉劭威表示，其實大學時期曾經考慮挑戰職棒，但認為中職的好打者實在太多了，本身只能守一壘，後來加入新北市成棒隊與高中教練周宗志聊過，如果要拚職棒，還是要用投手身份比較吃香，記得當初剛到新北市成棒隊，先適應投手丘的感覺，等到慢慢變好，加上以前大學時代重量訓練做得蠻多，轉打者期間也只有傳接球，手臂算是休息2年，在新北市經過1個月持續用力投球，接著東岸聯盟比賽就投到148公里，連自己有嚇到。

劉劭威透露，其實當年高中從穀保家商畢業曾經有美國職棒球隊開出10到12萬美元的簽約金條件，但教練不建議，自己經過思考後沒有出去，今年首次挑戰中職選秀，他知道會有很多競爭者，難免有一點緊張，希望前4輪能被選中，去年在新北市持續加強肌力與核心下盤，控球也比較好，從小跟爸爸一起看兄弟象比賽，他坦言很喜歡日籍強投達比修與紐約洋基隊查普曼（Aroldis Chapman），同時也很欣賞郭泓志的投球霸氣。

關鍵字： 中華職棒劉劭威
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