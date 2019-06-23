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中職／中華隊交手明星隊　售票全面啟動

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▲2019中華職棒明星對抗賽售票全面啟動。（圖／中華職棒提供）
▲2019中華職棒明星對抗賽售票全面啟動。（圖／中華職棒提供） 

體育中心／綜合報導

2019中華職棒明星對抗賽將於7月27、28日在新莊棒球場登場，中職明星賽史上首度上演中華隊對戰中職明星隊的對決，今年的戰技對抗賽除了有經典全壘打大賽、讓選手展現超強臂力的「超級雷射肩」，還有全新登場的打準大賽。

Redbull 更將熱力四射的DJ show帶進棒球場，賽後一小時的表演，要讓所有球迷回味無窮，早鳥套票已於15日預購截止，18至20日台新卡友優先購更是帶起一波搶購熱潮，明星賽一般售票將於22日下午1時開跑，可到全家便利商店或是FamiTicket全網購票網搶購。

今年明星賽票價從400元至800元不等，特別推出「挺恰席」（下層A9~A13），票價為1,000元，每場限量1,000席。購票即贈挺恰T乙件、彭政閔明星賽人氣王球員卡乙張（共四款，隨機贈送）及挺恰席專屬海報乙張，還可以230元優惠價加購恰恰球衣造型一卡通，7月28日尊榮非凡的致敬儀式，要讓即將引退的「恰恰」與TeamChia隊友留下屬於棒球的美好回憶。

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22日起一般售票使用台新卡結帳，依然可享有95折優惠，「挺恰席」也可享95折唷！台新卡好康不僅享有購票優惠，同樣可以230元的優惠加購價，將恰恰球衣造型一卡通帶回家。

關鍵字： 中華職棒明星賽
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