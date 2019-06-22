中職／本土左投對決　運彩開盤看好桃猿



▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿22日下午5點05分在桃園球場交手富邦悍將，雙方皆由本土左投掛帥先發，桃猿近期6連勝，今天只要贏球就能點亮上半季封王魔術數字M2，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.90、Lamigo桃猿賠率1.60、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.15，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.45、大小分開出9.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

陳仕朋本季11場先發，戰績5勝4敗，60.1局被擊出64支安打，包含1支全壘打，37次三振，18次四死球，防禦率3.88，WHIP值1.51，本季碰過桃猿4場，拿到2勝2敗，對戰防禦率3.57，對戰被打擊率0.341。

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王溢正本季12場出賽，有11場先發，戰績6勝1敗，66局被擊出81支安打，包括12支全壘打，57次三振，13次四死球，防禦率4.77，WHIP值1.38，本季遭遇富邦3場，取得1勝1敗，對戰防禦率4.86，對戰被打擊率0.319，曾被林益全、王正棠、林哲瑄敲過全壘打。