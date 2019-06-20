日職／王柏融首扛4棒吞2K　火腿8比4打敗橫濱



▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊20日在客場面對横浜DeNA，火腿隊台灣球員王柏融生涯首度扛先發第4棒，王柏融先發4打數沒有安打，被三振2次，不過火腿單場揮出4發全壘打，火腿8比4打敗橫濱。

1局上火腿隊進攻，西川遥輝擊出三壘安打，近藤健介擊出中外野安打，帶有1分打點，王柏融獲得四壞球，渡邊諒擊出左外野安打，再打回1分。

1局下橫濱進攻，桑原將志擊出左外野安打，索托獲得四壞球，筒香嘉智擊出中外野二壘安打，帶有1分打點，羅培茲擊出中外野安打，帶有2分打點。

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2局上火腿隊進攻，石井一成敲出左外野陽春全壘打，3局上王柏融第2打席遭到三振，3局下橫濱隊進攻，筒香嘉智掃出右外野陽春全壘打。

5局上火腿隊進攻，西川遥輝擊出中外野二壘安打，近藤健介獲得四壞球，攻佔一、三壘，王柏融遭到三振。

第6局清宮幸太郎擊出右外野陽春全壘打，火腿追平比數，8局上火腿隊進攻，王柏融第4打席擊出中間方向滾地球，游擊手傳一壘刺殺，第7局杉谷拳士代打敲出左外野陽春全壘打，火腿超前比數，第9局火腿隊進攻，大田泰示掃出左外野3分打點全壘打，王柏融第5打席擊出游擊後方飛球接殺。

此役王柏融4打數沒有安打，被三振2次，選到1次四壞球，打擊率下滑到0.291。

火腿隊先發名單：

1、中外 西川遥輝

2、右外 大田泰示

3、三壘 近藤健介

4、左外 王柏融

5、二壘 渡邉諒

6、一壘 清宮幸太郎

7、捕手 清水優心

8、游擊 石井一成

9、投手 上原健太

橫濱先發名單：

1、中外 神里和毅

2、二壘 桑原將志

3、二壘 索托（Neftali Soto）

4、左外 筒香嘉智

5、一壘 羅培茲（Jose Lopez）

6、三壘 宮崎敏郎

7、游擊 大和

8、捕手 嶺井博希

9、投手 阪口皓亮