運動雲

>

日職／王柏融首扛4棒吞2K　火腿8比4打敗橫濱

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）
▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊20日在客場面對横浜DeNA，火腿隊台灣球員王柏融生涯首度扛先發第4棒，王柏融先發4打數沒有安打，被三振2次，不過火腿單場揮出4發全壘打，火腿8比4打敗橫濱。

1局上火腿隊進攻，西川遥輝擊出三壘安打，近藤健介擊出中外野安打，帶有1分打點，王柏融獲得四壞球，渡邊諒擊出左外野安打，再打回1分。

1局下橫濱進攻，桑原將志擊出左外野安打，索托獲得四壞球，筒香嘉智擊出中外野二壘安打，帶有1分打點，羅培茲擊出中外野安打，帶有2分打點。

請繼續往下閱讀...

2局上火腿隊進攻，石井一成敲出左外野陽春全壘打，3局上王柏融第2打席遭到三振，3局下橫濱隊進攻，筒香嘉智掃出右外野陽春全壘打。

5局上火腿隊進攻，西川遥輝擊出中外野二壘安打，近藤健介獲得四壞球，攻佔一、三壘，王柏融遭到三振。

第6局清宮幸太郎擊出右外野陽春全壘打，火腿追平比數，8局上火腿隊進攻，王柏融第4打席擊出中間方向滾地球，游擊手傳一壘刺殺，第7局杉谷拳士代打敲出左外野陽春全壘打，火腿超前比數，第9局火腿隊進攻，大田泰示掃出左外野3分打點全壘打，王柏融第5打席擊出游擊後方飛球接殺。

此役王柏融4打數沒有安打，被三振2次，選到1次四壞球，打擊率下滑到0.291。

火腿隊先發名單：
1、中外 西川遥輝
2、右外 大田泰示
3、三壘 近藤健介
4、左外 王柏融
5、二壘 渡邉諒
6、一壘 清宮幸太郎
7、捕手 清水優心
8、游擊 石井一成
9、投手 上原健太

橫濱先發名單：
1、中外 神里和毅
2、二壘 桑原將志
3、二壘 索托（Neftali Soto）
4、左外 筒香嘉智
5、一壘 羅培茲（Jose Lopez）
6、三壘 宮崎敏郎
7、游擊 大和
8、捕手 嶺井博希
9、投手 阪口皓亮

關鍵字： 日職王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

推薦閱讀

MLB CUP擴大舉辦　釀酒人吉祥物來台同樂

日職／中田翔沒先發　王柏融生涯首扛4棒

中職／林奕豪改善家計報選秀　看齊偶像王柏融

中職／從小全家是象迷　王金勇姪子投入選秀

熱門新聞

中職／林哲瑄再見安打擊中球僮手套　兄弟抗議裁判認定活球

體操亞錦賽／李智凱奪首面全能金牌　男團幹掉南韓摘銅

日職／中田翔沒先發　王柏融生涯首扛4棒

中職／彭政閔拚2000安背傷　洪一中：用腳打都有

中職／改披味全球衣？林瑋恩重心放富邦：順其自然

馬查多傻眼三分砲變「一壘安」　霍斯莫慢跑害到隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟

2轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

3航源遠征北韓地獄碰罷工回不來

4林立雙響砲首支滿貫砲　打擊率高達4成　

5擦棒球不是好球　萊福力抗議未獲採納

熱門新聞

1林哲瑄再見安擊中球僮手套　兄弟抗議無效

2體操亞錦賽李智凱全能金牌

3中田翔沒先發　王柏融生涯首4棒

4恰恰拚2000安背傷　洪總：用腳打都有

5轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

楊岱均勇敢面對腦瘤手術 戰友：等你再次回到球場

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

林哲瑄再見清壘二壘安打　富邦8比7氣走兄弟

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366