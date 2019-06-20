MLB CUP擴大舉辦　釀酒人吉祥物來台同樂



▲MLB CUP盃全國次少棒邀請賽找來釀酒人吉祥物。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019年MLB盃全國次少棒（9-10歲）邀請賽（MLB CUP）即將在7月2日至7日於青年公園棒球場再度舉行，來自全國16支U10的代表隊經過各縣市選拔競爭後，獲邀參與本屆賽會，將與去年冠軍桃園龜山國小一同爭取本屆的冠軍金盃。

由主辦單位美國職棒大聯盟及中華民國棒球協會特別結合主要贊助夥伴華南金控長期耕耘的「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，於7月2日賽事舉行前，舉辦「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，由美國職棒大聯盟亞太區棒球技術總監Rick Dell與專業講師群授課，讓獲邀參賽的16支球隊小選手體驗專業的觀念及課程。

繼去年成功舉辦首屆賽事，便獲得各地球隊的熱烈回響，今年美國職棒大聯盟特別將進入正式賽的隊伍數由去年的12隊增加至16隊的名額，由各縣市推派區域內最佳U10球隊參賽，讓比賽精彩度大幅提高。

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除了棒球營的課程外，去年頗受好評的夢幻全壘打大賽，今年將會持續舉辦，讓每隊的強力打者在賽前火力展現。

去年賽事現場，來自太空人隊的吉祥物Orbit在場中、場外與球員、球迷互動令人印象深刻，今年特別邀請到堪稱大聯盟最資深的吉祥物之一，密爾瓦基釀酒人隊Bernie Brewer來到賽事現場與大家同樂，比賽期間歡迎球迷可以到場與他互動，並且主辦單位在社群將舉辦最愛的MLB吉祥物的選拔活動，提供MLB CUP限量商品做為獎項，希望藉由活動讓更多球迷認識MLB各隊現場為球迷帶來歡樂的吉祥物。

美國職棒大聯盟特別指出，台灣為MLB在棒球全球化推展中特別重視的市場之一，在去年成為繼日本之後第二個舉辦MLB CUP的國家地區，今年除了日本、台灣之外，也會在更多的國家舉辦MLB CUP賽事，期望藉由棒球運動的向下扎根擴大棒球的參與人口，將大聯盟的棒球文化帶到世界各地，提供年幼的棒球選手擁有更多出賽的機會，發揮他們平常的練習成果，更是親子間良好的互動平台。希望未來會有更多基層棒球隊能參與MLB CUP Taiwan賽事，帶給臺灣的球迷朋友不同風貌的美國職棒大聯盟次少棒系列賽事。

除了精彩的比賽，主辦單位特別安排「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」讓參與賽事的選手能夠獲得來自美國職棒大聯盟技術總監Rick Dell與專業講師群的親自授課，今年的教練團包含MLB棒球發展中心總監 張寶樹、MLB無錫棒球發展中心投手教練Bobby Cramer、MLB 常州棒球發展中心首席教練Rob Jackson等人，這些教練團將帶來大聯盟規格的觀念及教學，包含動態技術及靜態觀念，運動防護等豐富的課程，期待透過基層的推廣，能夠讓更多剛接觸棒球的小球員，有所收穫。期許能夠有越來越多的臺灣球員能夠在大聯盟發光發熱。努力追逐屬於他們的棒球夢，賽事期間將由緯來體育台進行轉播，並於緯來體育台Youtube頻道及公視+進行網路轉播。



▲MLB CUP盃全國次少棒邀請賽。（圖／中華棒協提供）