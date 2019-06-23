亞足聯盃／金日成競技場賽前休息室跳電3分鐘　運動飲很沙拉脫

▲金日成競技場。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／北韓報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，雖然最終以0比5落敗，不過比賽所選定的金日成競技場，可以容納5萬人，賽前在球員休息室還遇上短暫跳電3分鐘，也是其他國家少見的情況。

▼休息室跳電，球員用手機手電筒照明。

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航源FC去年也曾造訪金日成競技場，金日成競技場雖然不比最大的五月一日競技場可以容納10萬人，不過金日成競技場的設備相較起來也新穎，座位區也有油漆上繽紛的紅色，有趣的是，19日比賽當天下午，球員正在休息室換裝備戰時，電力突然不穩定，接著就跳電。

球員順勢拿起手機開啟手電筒，約3分鐘電力才來，事實上北韓的供電多數在主要的場地，因此可能配電輸送上有些不穩定。另外，由於亞足聯去年規定雙方球隊需要全部落地招待，不過今年除了機票、住宿和三餐外，細項規定上則由兩支球隊各自協調。

▼北韓的運動飲料。

▼ 徐宏銍試喝講評。

因此像是在比賽的補給方面，航源4月在主場招待北韓425時，所採取的方式回到作客北韓，北韓425也以相同待遇以示公平， 像是航源有提供賽前餐盒、水果，這次425也有提供，運動飲料方面也是兩邊都有，只不過北韓的運動飲料包裝非常特別，有點類似台灣沙拉脫的包裝，一罐約新台幣30元。

▼北韓補給包。

球員喝過之後覺得就像是紅牛的運動飲料，還有球員覺得口感很特別，發現運動飲料中還有一些雜質，不過既然是必須補給品還是都有喝。另外在補給的食物上，包裝有點類似台灣普渡拜拜時會出現的量販包包裝，裡面有兩個口感如台式馬卡龍的麵包、營養口糧口感的小餅乾則是滿受到球員歡迎。

▼425球員。