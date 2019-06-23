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鵜鶘想幹大事！　若小賈索跳脫暴龍合約有意簽下

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▲2019 NBA冠軍戰G6，賈索（Marc Gasol）。（圖／CFP）

▲小賈索跳脫合約的話，鵜鶘就有意簽下。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍在今年總冠軍戰以4比2擊退勇士，粉碎他們的三連霸美夢，儘管目前多倫多仍沉浸在總冠軍的氛圍中，但他們卻面臨多名主力球員合約到期的問題，而根據《WDSU》記者馬凱爾(Fletcher Mackel)指出，若暴龍當家中鋒小賈索(Marc Gasol)跳脫合約，將有意要將他簽下。

小賈索在季中交易來到暴龍就順利站穩先發，是多倫多的內線支柱，在本季出賽的79場比賽中，小賈索場均可以得到13.6分、7.9籃板、4.4助攻，更在暴龍奪下生涯首冠，身價水漲船高。不過目前小賈索的合約還剩下一年，薪資為2560萬美元並且有球員選項，這讓他面臨尷尬處境，小賈索可以選擇跳脫合約，尋求更高的合約，但也可能執行合約，與球隊一同尋求衛冕。

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27日小賈索就會宣布是否執行合約，儘管外界普遍認為小賈索會留隊，但根據馬凱爾指出，若他跳脫合約，鵜鶘非常有意將他簽下以進行補強。鵜鶘今年選了杜克怪物新人威廉森(Zion Williamson)，加上原先的藍道(Julius Randle)，若接下來又再簽下這名冠軍中鋒，勢必會在西區掀起一陣旋風，因為他們目前後場還有從湖人交易來潛力小將，戰力十分足夠。

暴龍另一名合約到期的球員就是雷納德(Kawhi Leonard)，今夏也有許多球隊要進行搶人，但暴龍也有意開出5年的頂薪合約留人，不過至今「可愛」仍未表態，屆時雷納德與小賈索是否留隊也影響暴龍下季的狀態。

▲2019 NBA冠軍戰G6，賈索（Marc Gasol）。（圖／CFP）

▲小賈索在暴龍奪得生涯首冠。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍鵜鶘小賈索
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