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Sonny北韓／逢習近平到訪街道掛滿友誼紅布　人民擠爆定點獻花

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▲▼ 逢習近平到訪北韓街道掛滿紅布條　人民擠爆定點獻花 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲北韓街道掛滿紅布條。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

Sonny／北韓報導

本次隨著航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，對上北韓425，恰巧遇到大陸國家主席習近平20日到訪北韓，在前一日街道上就有許多人開始掛起看板和布條準備，航源21日要前往平壤機場時，更一度因為習近平車隊通過，遊覽車只能在旁邊小路等待。

▲▼ 逢習近平到訪北韓街道掛滿紅布條　人民擠爆定點獻花 。（圖／記者謝孟儒攝）

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習近平20日赴北韓進行2天1夜的國是訪問，與北韓領導人金正恩就半島問題和兩國關係進行會談、晚宴、觀賞表演等，並在21日下午啟程歸國。恰巧航源這時正在平壤，前一日就能看到北韓人民在路口佈置、懸掛中國和北韓國旗、並有許多朝中友好的大型看板，上面寫著「鮮血凝成的朝中兩國人民之牢不可破的友誼團結萬歲」、「朝中友誼萬古長青」等。

▲▼ 逢習近平到訪北韓街道掛滿紅布條　人民擠爆定點獻花 。（圖／記者謝孟儒攝）

航源21日下午要前往平壤機場時，沿途可以看到比起前幾日街道上湧入相當多的人潮，有男有女許多人手上都拿著鮮豔的塑膠花，魚貫的前往某個定點，氣氛相當熱絡，公車站牌也都是人，在大型廣場上更聚集了許多人，經過我們詢問後得知，這些人民都是要到指定的定點去給習近平獻花。

▼民眾都要去獻花。

▲▼ 逢習近平到訪北韓街道掛滿紅布條　人民擠爆定點獻花 。（圖／記者謝孟儒攝）

不過航源所搭乘的遊覽車要前往機場途中，也一度遇上大型的交通管制，越靠近機場的路場道路越是淨空，而且每200公尺就有一名荷槍實彈的軍人站崗，還有許多載著穿著鼻挺軍服的軍人的遊覽車，一輛輛往市區開過去，還有軍人騎著哈雷機車，遊覽車也被迫離開主要道路，停在鄉間小路，原來是要等習近平以及高層的車隊經過，約20多分鐘後交管才放行，班機也因此延遲了半個多小時。

▲▼ 逢習近平到訪北韓街道掛滿紅布條　人民擠爆定點獻花 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源北韓
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