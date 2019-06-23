Sonny北韓／飯店留法主廚對角布菜　甜點泡菜先上每餐疊高吐司

▲北韓山飯店留法主廚和航源合照 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

Sonny／北韓報導

本次隨著航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，對上北韓425，航源入住平壤的山飯店，一待就是五天時間，幾乎都是在飯店內享受三餐。而飯店主廚據說曾經到法國學藝歸來，每餐都會出現看看大家食用的狀況，在得知有些口味不習慣後，隔天就變化菜色，非常服務周到。

▼ 第一天晚餐。

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這次入住的山飯店共有30層樓，搭配四部電梯，一樓和三樓大廳有販賣部，另外還有咖啡廳、撞球台、酒吧、游泳池等設施。而球隊五天三餐都是在飯店食用，除了一餐北韓烤肉以外，都是在內部餐廳取用和菜，抵達飯店當晚，一進餐廳就看見桌上擺滿桃子、吐司、饅頭、泡菜還有蛋糕，心想這該不會是晚餐的時候，女服務生這時開始上菜。

▼ 每天變化的餐巾擺盤。

女服務生似乎有些緊張，端著雞肉的餐盤還險些滑落，一桌上了兩盤相同菜色，而且都是採取對角線的上菜方式，雞肉上完之後才是熱湯，像是水餃湯、丸子湯等等，不過北韓的調味和料理方式其實相當簡單，湯類只有鹽巴或是胡椒調味，一開始還真有點不習慣。

▼ 菜式逐日有變化。

北韓行到了第三天，主廚隨著北韓425的職員一同招呼，我們這才知道，這位看似60歲的主廚，原來曾經在法國學過廚藝，現在還有在訓練廚師們做菜，主廚詢問了航源總教練陳永盛，球隊對於菜色的想法，永盛教練說有些菜式有些不習慣，每餐的量也有點多。

留法主廚非常用心，隔幾天的菜色開始變得不同，吐司量減少之外，清炒高麗菜或是淡味義大利麵、炒四季豆等菜式開始讓大家吃得比較習慣，滿多菜也都有順利嗑光了，每天餐巾的擺設也有不同，有時候放在盤上，有時候在杯子裡，還一度誤以為是吉拿棒，在經過我們詢問是否能與留法主廚合影後，留法主廚最後一天有和航源球員、教練，以及隊職員來張大合照。

不過三餐之中，桌上必有的冷凍奶油和草莓醬還是不變，而且第一天的草莓醬放在盤上，讓大家誤認是辣醬之後，隔天起一律改用盒裝草莓醬，主廚還推薦了湯品是俄式口味，甜點也出現了像是紅豆銅鑼燒、奶油泡芙、炸香蕉等菜式，算是相當有趣的嘗鮮。