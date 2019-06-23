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陳偉殷讓哈波敲雙殺打　投2.1局無失分奪第3個中繼點

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

馬林魚左投陳偉殷23日（台灣時間）擔任中繼投手，對費城人投2.1局無失分，奪本季第3個中繼點。

馬林魚3局上先靠李多（JT Riddle）開轟先馳得點，不過3局下馬上被費城人哈波（Bryce Harper）、霍金斯（Rhys Hoskins）「背靠背」全壘打反超為2比1，直到7局上反撲，卡斯楚（Starlin Castro）安打帶回1分，卡斯提歐 (Wilkin Castillo）二壘安打再添2分，形成4比3平手。

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陳偉殷7局下登板，為第3任投手，讓金格瑞（Scott Kingery）敲游擊飛球，再讓代打的羅德里奎茲（Sean Rodriguez）敲二壘滾地球，下一棒也是代打的納普（Andrew Knapp），飆出三振。

陳偉殷8局下續投，被赫蘭德茲（Cesar Hernandez）敲出安打，接著面對哈波，取得2好球後，馬上第3球就讓他敲出雙殺打，接著保送後霍金斯，再以三壘滾地球解危。陳偉殷9局下再上場，被塞格拉（Jean Segura）和金格瑞安打後留下一、三壘跑者退場，接手的基哈達（Jose Quijada）順利解決2人，馬林魚8局上再拿1分保險分，最終以5比3獲勝。

陳偉殷投2.1局，用37球，有23顆好球，最快151公里，被敲3安打，三振、保送各1次無失分，中止連兩戰失分，防禦率降至7.04。他本季牛棚出發，共出賽21場，累計30.2局，被敲37支安打，包含6轟，有10次四壞保送，被打擊率0.298，WHIP值1.53，此戰為第3個中繼點，連兩戰登板都有中繼點進帳。

關鍵字： 陳偉殷馬林魚
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